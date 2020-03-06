Ия, Риана, Мария-Ханифа, Джульетта: амурчанки рассказали о своих необычных именах

К Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, редакция ИА «Амур.инфо» подготовила праздничный материал. В нем 10 представительниц прекрасного пола рассказали о своих необычных именах, что они означают и при каких обстоятельствах их так нарекли.

Джульетта, 25 лет, владелица праздничного агентства, Благовещенск

«Мы с братом – двойняшки, и нам родители хотели дать имена Ромео и Джульетта. Но потом брата решили в честь дедушки назвать, а мое имя менять не стали. У меня еще папу зовут Рома – почти как Ромео. Так красиво получается – Джульетта Романовна.

Я всем категорически запрещаю называть меня коротко – Джулия или еще как-то. Только Джульетта. Я горжусь своим именем и сокращать никому не разрешаю. Как-то я своим двум друзьям детства пригрозила, что не буду с ними общаться, если они продолжат меня называть Джулией, Джулей. Они не поверили, и мы до сих пор не поддерживаем общение.

Меня задолбали уже: при каждом знакомстве спрашивают: "А где твой Ромео?". Бывает, даже не верят, что у меня именно это имя. Приходится иногда даже паспорт показывать. Удивляются».

Ия, 25 лет, мастер по маникюру, Зея

«Так меня назвал отец. Кто-то говорит, что он просто икнул. Есть смешные версии, но на самом деле, просто понравилось ему это имя. У его друзей есть дочка с именем Ия, может быть, в честь нее. Я и дочку решила необычно назвать, дала ей имя Лия.

Многие при оформлении документов, конечно, ошибались – писали вместо Ия – Ийя. Дома меня называют Ия, Ийка, Ивушка. По школе, конечно, дразнили – называли и Ая, и Ое. Брат меня вообще одно время яичницой звал. Сейчас никто уже не коверкает, переросли».

Елина, 39 лет, фармацевт (переехала из Амурской области в Приморский край)

«Когда я только родилась, бабушки меня хотели назвать Анечкой. Все время говорили: "Аня, Аня, Аня". А потом папа и сестра куда-то ушли, приходят – приносят свидетельство о рождении. А там – Елина. Почему так? Потому что у меня была двоюродная тетка Лина. В общем, они хотели как-то это имя обыграть и обыграли на Елину. Мне оно очень нравится, такого, наверное, больше ни у кого нет. Я даже в интернете пыталась его вбить, и везде выдает только Элину.

На работе называют Линой, муж – Леной, знакомые – Элей. Я не обижаюсь, что мое имя коверкают. Уже привыкла, что оно многофункциональное. Еще в школе меня называли Леной и Аленой. И я еще тогда рукой махнула и смирилась.

Когда получала первый паспорт, его сделали на Елену. Я долгое время с ним ходила, не стала менять. Потом, когда уже вышла замуж второй раз, стало все строго с документами, я вернула свое настоящее имя. Если где-то оформляю документы, сим-карту, банковскую карту, всегда прошу обратить внимание, как пишется имя. И все так смотрят, говорят, что в паспорте ошибка».

Аюна, 22 года, спортивный тренер, Благовещенск

«Изначально родители хотели меня назвать Екатериной. Папина мама настояла на том, чтобы меня назвали Аюной. Это бурятское имя, оно означает "медведица". У бабушки были друзья буряты, они и предложили это имя. Ей оно очень понравилось.

Думаю, имя повлияло на мой характер, внутренний дух. В детстве я дружила в основном с мальчишками, была такой хулиганкой. Но из-за необычного имени мне как-то приходилось переделывать документы. Вместо Аюна, наверное, из-за невнимательности писали Аня.

У меня есть сокращенное имя – Юна. Родные меня называют Юна, Юся, но на работе используют только полное – Аюна. У всех при первой встрече мое имя вызывает удивление».

Мария-Ханифа, 29 лет, сотрудница Почта Банка, село Тамбовка

«Отец у меня таджик. Второе имя, Ханифа, – это фамилия его матери, а Мария – это имя матери моей мамы. Когда я родилась, родители стали спорить, как меня назвать. В итоге ни к чему общему не пришли, поэтому решили дать двойное имя.

В основном о моем втором имени никто и не знает. Представляюсь я всегда Марией. С детства меня Машей называют. Только родственники, близкие друзья знают, что я Мария-Ханифа, некоторые из них называют и просто Ханифой. В паспорте у меня двойное имя. А в документах, бывало, указывали только одно из них, поэтому, когда начинались какие-то проблемы, приходилось менять, дописывать.

Таяна, 33 года, продавец, Благовещенск

«Вообще, при рождении меня назвали Татьяной. Но 4 года назад я поменяла имя на Таяну. Это была мамина инициатива, ее тоже назвали Таней. И вот мы с ней как-то разговорились, она предложила поменять имя, а я согласилась. Таяна – это славянское имя, переводится как «тайна». Татьяна – очень красивое имя, но я нисколько не жалею, что его поменяла. Татьянин день, кстати, больше не отмечаю.

У нас на работе бейджики, и у меня написано "Таяна". И многие просто, видимо, не могут смолчать – подходят и говорят, что на бейдже ошибка. А мы смеемся».

Евдокия, 3 года, Благовещенск

«Имя греческого происхождения, означает "благоволение, любовь". Евдокией звали мою бабушку, гречанку по происхождению. Она родом из Донецкой области, там и сейчас живет много греков. Греческие поселения в Приазовье появились еще в 18 веке. Бабушкино имя мне нравилось всегда, оно благозвучное, красивое.

Во время беременности, еще до определения пола ребенка, я выбрала дочери бабушкино имя. С мужем договорились, что если будет девочка, то называю ребенка я, а если мальчик, то он. Честно говоря, я надеялась, что будет девочка, потому что наш известный благовещенский хиромант как-то давно говорил мне, что моим вторым ребенком будет дочь. Оставалось сказать мужу, какое имя я выбрала. Я немного переживала, как супруг отнесется к этому. Ведь, к сожалению, в советские годы имя Дуся стало непопулярным, считалось деревенским, а модными были "городские" имена. Но у меня не возникает таких ассоциаций. В общем, волновалась я зря. Муж отнесся к имени спокойно. Мне кажется, оно ему тоже нравится. Теперь мою дочь легко запоминают по имени и в детском саду, и в поликлинике, и во дворе. Как правило, посторонние люди называют полным именем – Евдокия, а знакомые, как я, – Дуся, Дусенька», – рассказала мама Дуси Наталья.

Риана, 10 лет, Благовещенск

«С именем получилось так интересно. Муж пришел и говорит: "Ты беременна, у нас будет дочка, и мы назовем ее Рианой". Когда ребенок родился, действительно так и назвали. На расспросы, почему именно это имя, он говорит, что просто нравится. Я спрашивала: "Ты что, дочь в честь певицы назвал?" А он говорил, что просто такого имени больше ни у кого не будет.

Имя дома никак не сокращаем, дочь называем называем только Рианой или доченькой. Негатива от окружающих насчет имени нет. Все всегда только восхищаются, говорят, что имя очень интересное. А когда заполняют документы, всегда переспрашивают: "Точно Риана?"» – рассказала мама Рианы Анжелика.

Иляна, 27 лет, лаборант-химик, Благовещенск

«Имя молдавское, означает "солнечная". Папа – молдаванин, поэтому так назвали. Совсем родные зовут меня Ляной, бабушка вообще называет Лянусой, кто-то из подружек – Лялей, кто-то – Лясей. На работе полное имя используют. С документами, кстати, проблем никогда не было. Но, когда спрашивают имя, с первого раза никому непонятно – нужно раз 10 объяснить, как оно пишется».

Аполлинария, 14 лет, Благовещенск

«У нас Аполлинария – одна из двойняшек. Она и брат родились недоношенными, по килограмму с небольшим, и мы решили их назвать Павлом и Полиной – в переводе "маленькие". Но случилось так, что мы попали в реанимацию, в детское отделение для недоношенных. Доктор сказал, что Полина до утра не доживет, и мы решили с мужем ее хотя бы покрестить. А жил раньше поп Василий, царствие ему небесное, он всем помогал. И как раз приходил к женщинам, деткам в это отделение.

И вот он пришел к нам, заставил открыть бокс, где Полина лежала, и прям залил ее святой водой. Потом поворачивается ко мне и спрашивает, как я хочу дочь назвать. Ответила, что Полиной. Он говорит: "Нет. Как только выпишут ее из реанимации, назовешь Аполлинарией, и никак по-другому. Потом на повторное крещение». Через два дня ее отключили от аппарата, она поправилась. А мы сделали так, как просил батюшка. Это имя, я считаю, дало ей возможность выжить.

Красивое имя, но были такие моменты, когда его не принимали, например, когда мы оформляли свидетельство о рождении. Там заявили, что мы извращаемся, мол, Полина да Полина.

Мы ее зовем Аполляшей, Аполлинарией, тетя – Чиполлиной. Ей самой имя очень нравится. И уже с возрастом она стала всех одергивать: "Я Аполлинария"», – рассказала Ольга, мама девочки.