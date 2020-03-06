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Курсанты ДВОКУ учились освобождать захваченный террористами город

Курсанты ДВОКУ учились освобождать захваченный террористами город
Фото: кадр видео

Курсанты-мотострелки Дальневосточного высшего командного училища провели «контртеррористическую операцию». Они тренировались в освобождении захваченного террористами города в Амурской области.

Военнослужащие действовали с учетом опыта современных конфликтов, в частности, в Сирии. Группа наступала под прикрытием легкобронированных тягачей. Бойцы передвигались боевыми двойками или тройками – это особенность ведения боя в городских условиях.

С другой стороны работала вторая группа, но уже на снегоходах и квадроциклах. Группы огневой поддержки выполняли отвлекающий маневр. При проведении тренировок в ДВОКУ разыгрывались максимально реалистичные сценарии. В тренировках приняли участие курсанты 1 курса, пишет «Звезда».

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#военные #учения

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