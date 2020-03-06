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сегодня, 13:58 0

Экс-директор муниципального учреждения в Приамурья оплатил штраф из бюджетных денег

Экс-директор муниципального учреждения в Приамурья оплатил штраф из бюджетных денег
Фото: promdevelop.ru

Прокурором Мазановского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального учреждения. Он оплатил штраф за нарушение трудового законодательства из бюджетных денег. Мужчину обвинили в растрате вверенных ему денежных средств с использованием служебного положения.

Установлено, что директор Мазановского учебно-производственного комбината трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся в 2018 года как должностное лицо был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, который он должен был оплатить сам, как лицо, привлеченное к административной ответственности.

Однако он дал устное указание бухгалтеру учреждения оплатить штраф за счет денежных средств предприятия, сформированных из платежей за оказанные услуги в сфере обучения. Главный бухгалтер оплатила административный штраф, о чем составила от имени директора соответствующие документы, которые он подписал, тем самым совершив растрату бюджетных средств.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в совершении преступления и возместил ущерб в полном объеме. За совершенное преступление бывшему директору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает областная прокуратура.

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#закон

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