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сегодня, 13:35 0

На Приамурье идет циклон со снегом и ветром

На Приамурье идет циклон со снегом и ветром
Фото: pixabay.com

В связи с прохождением обширной циклонической системы 8-9 марта местами по Амурской области ожидаются осадки. На севере области пойдет снег, в центральных и южных районах мокрый снег. Днем 8-го и ночью 9 марта местами возможен сильный снег.

9 марта смещение систем атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду.

О гололедных явлениях – налипании мокрого снега на провода, гололедице и снежном накате на дорогах Амурский гидрометцентр предупреждает в Инстаграме.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

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#погода #снегопад

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