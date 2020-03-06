Цеповяза взяли под защиту как свидетеля по делу экс-начальства амурской колонии

Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства колонии в Амурской области. Об этом сообщил адвокат Генрих Хачатуров.

Ранее Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве в составе преступной группы. Давать показания он отказался.

«Цеповяз в Омске, в колонии находится. Его должны были этапировать в Ростов – не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена (…) программа госзащиты», – сказал адвокат РИА Новости.

По его словам, теперь Цеповяза нельзя никуда переводить без разрешения СК, в том числе этапировать за пределы колонии, поэтому следственные действия идут непосредственно в исправительном учреждении.

По делу о вымогательстве проходят также бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван. Их обвиняют в том, что в 2010 году они вымогали у коммерсанта 70 миллионов рублей. В октябре дело передали в суд, но уже в ноябре вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении (каких именно, не уточнялось).

По данным Хачатурова, представляющего в этом деле интересы потерпевших, член кущевской банды Алексеев, занимавшийся силовым сопровождением акций, написал явку с повинной и рассказал о вымогательствах, в частности о том, какую роль выполняли все участники банды: Стрельцов, Стришние и Цеповяз.

Цеповяз был членом банды Сергея Цапка, действовавшей на Кубани. На ее счету убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года – одно из самых громких преступлений в современной истории России. В 2013-м Цеповяза приговорили по этому делу к 20 годам лишения свободы.

В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии из колонии в Амурской области, на которых Цеповяз позирует с мобильным телефоном, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра. После этого против начальника колонии и его зама возбудили уголовное дело. В феврале Генпрокуратура направила его в суд.