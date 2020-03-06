В Приамурье общественники пытаются не пустить детей на концерт популярной группы RASA

13 марта в Благовещенске запланировано выступление группы RASA – российского дуэта, состоящего из мужа и жены Виктора Поплеева и Дарьи Шейко. Согласно информации на афише, попасть на концерт могут дети от 6 лет. Но общественники категорически не согласны с таким возрастным цензом. По их данным, группа пропагандирует наркотики.

В том, что детям на концерте популярной группы не место, уверен Николай Кухаренко. Песни RASA слушала его дочь-первоклассница, пока он не вслушался в тексты.

«Дочка слушала, постоянно играет в парках, даже в садиках на утренниках воспитатели включают, не вслушиваясь в слова. Я стараюсь слушать. И потом уже еще раз послушал, нашел в Интернете слова. Я филолог по образованию, кандидат философских наук, поэтому сделал первичный лингвистический анализ текста. Посмотрел толкование слов этих, терминов», – рассказал Николай. После этого он пришел к однозначному выводу: в песнях, которые с таким удовольствием слушают дети, звучит пропаганда запрещенных веществ, и не только.

«Песня "Фиолетово" начинается: "Мы так любим танцпол и таблетками … за глаза нас зовут малолетками". Почитайте текст песен "Под фонарем": "Скорость спать не дает, мы убитые вдвоем". "Скорость" – популярный среди молодежи стимулирующий наркотик. В песне "Витамин": "Пудра, рассыпанная пудра , кто мы с тобой под утро" …"Пудра" – на сленге это наркотик, который вдыхают через нос. "Хапка витамина". "Хапка" – вообще чисто наркоманский термин – доза, затяг. В песне "Полицай" – там тоже провоцируют агрессию в отношении представителей правопорядка. Плохо, что через популярную музыку закладывается, что наркотики – это обыденность, это нормально, это развлечение. Так не должно быть. Из плей-листа дочери эти пенсии я удалил», – рассказал благовещенец.

Эту позицию он опубликовал и на своей странице в социальной сети, где ему начали писать, что упоминание наркотиков можно найти и в текстах легендарных российских исполнителей, таких как рок-музыкант Найк Борзов или группа «Агата Кристи».

«В основном проблема в том, что ни к Найку Борзову ни к "Агате Кристи" в возрасте 6+ зрители не приходили, а на эту группу придут, потому что взрослые, как правило, не слушают такое. Когда на праздник красок холи возле ОКЦ включали эту музыку, прыгали под нее дети лет 11-13», – парирует на это Николай.

По его мнению, зрителям на концерте должно быть от 18 лет и старше, тогда как сейчас на афише ОКЦ в качестве возрастного ценза указано: 6+.

Своими наблюдениями Николай Кухаренко поделился с коллегами по Общественной палате Амурской области. С недавнего времени он входит в комиссию палаты по развитию гражданского общества и защите прав и свобод граждан.

«2 марта Общественная палата обратилась к уполномоченному по правам ребенка, а 3 марта уже была готова экспертиза. Когда было получено экспертное заключение, подтвердилось, что никому не показалось и что там идет дикая пропаганда наркотиков, сленг, пропаганда аддиктивного поведения (форма девиантного поведения, которая выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния – Прим. ред.). Это же все закладывается на подкорку. (…) Я хочу подчеркнуть: мы не добиваемся отмены концерта. Не знаю, откуда это взялось. Мы ставим вопрос: почему детям можно слушать такую музыку. Что это явно музыка для взрослых, совершеннолетних, которые сами пусть выбирают, загружать себя такими проблемами, быть в этой сфере или нет. Но детей до 18 лет по закону обязаны ограждать от этого. И по закону Амурской области, и по закону РФ», – настаивает заместитель председателя Общественной палаты Амурской области, член Союза журналистов России Лариса Павлова.

«Эксперты сделали полный анализ видеопродукции группы RASA и текстов их песен и пришли к мнению, что они явно не 6+ и такая маркировка нарушает права малолетних детей. Кто именно делал экспертизу, мы не имеем права разглашать по закону. Но это лингвисты-филологи», – рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Третьякова.

Экспертизу уполномоченный вместе с обращением общественников направила в прокуратуру. «Прокуратура города проводит проверку. В прокуратуре области ход проверки на контроле», – сообщили в надзорном органе.

Ситуацию прокомментировал организатор концерта Сергей Зайцев. Он заверил, что во время выступления группы RASA со сцены маленькие зрители не услышат ничего, что противоречило бы закону. При этом прозвучат хиты, тексты которых смущают общественников.

«Мы согласовывали репертуар с директором коллектива заранее именно для этого возрастного ценза. Потому что основная аудитория – это дети, кто слушает. И поэтому, чтобы в зале не звучало слов, которые у наших общественников ассоциируются с чем-то запрещенным и будоражат их сознание, данные слова были заменены на более понятные и не дающие плодов для фантазий и двойного смысла. Вместо "скорость спать не дает", к примеру, можно спеть "ветер спать не дает", понимаете? Еще вопрос к общественникам: почему под словом "скорость" сразу подразумеваются наркотики? Может, они на машине едут или еще что-то. Но, если это так важно и недопустимо для общественников, мы поменяем это, и все. Наша главная задача, чтобы наш зритель и слушатель получил хорошее настроение и радостные воспоминания от данного концерта. Если есть желание у тех, кто сомневается в репертуаре то пускай приходят на концерт и слушают. У нас все это будет записываться на видеокамеру. Если надо, мы можем потом предоставить весь концерт для изучения филологам, если что-то они там найдут», – заверил организатор.

13 марта на концерте группы, выступление которой вызвало такой ажиотаж, судя по всему, будет аншлаг. По информации на сайте ОКЦ, в большом зале осталось всего несколько свободных мест. На остальные билеты уже раскуплены.

На общественников, тем временем, уже посыпались обвинения в том, что они избирательно реагируют на подобные ситуации и вопросы у них возникают не ко всем группам с неоднозначными текстами, которые выступают в Благовещенске. На это заместитель председателя Общественной палаты Лариса Павлова отвечает, что все они в Палате работают в свободное от основной работы время, на добровольных началах, бесплатно и охватить все не могут физически. Поэтому они просят всех неравнодушных горожан самим обращать внимание на подобные вещи и, если возникают вопросы, к примеру, к содержанию песен каких-то исполнителей, самостоятельно обращаться в прокуратуру или хотя бы дать знать общественникам.