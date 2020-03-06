Семья из Амурской области первой в России получила сельскую ипотеку

Семья Незбудиных из села Верхняя Полтавка Константиновского района стала первым участником программы «Сельская ипотека» в России. Ипотеку под 2,7 % они оформили 5 марта. На кредитные деньги амурчане приобрели жильё в селе Чигири.

Договор амурчане заключили с «Россельхозбанком», это пока единственный банк в стране, который выдаёт сельскую ипотеку.

«Сами мы останемся жить в Константиновском районе. Квартиру в Чигирях покупали для детей. Сейчас они живут в Благовещенске в съёмном жилье и уже скоро переедут в свою квартиру. Поучаствовать в сельской ипотеке решили потому, что условия получения льготного кредита показались нам наиболее выгодными», – поделилась получатель сельской ипотеки Галина Незбудина.

На покупку однокомнатной квартиры амурчане взяли почти 3 миллиона рублей. Платить за неё семья будет 13 лет, хотя надеются, что погасить кредит удастся раньше.

«В администрации нашего района по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова создан штаб, который в короткие сроки отрабатывает заявления на получение сельской ипотеки от амурчан. Когда программа начала работать, мы проводили встречи с населением, где рассказывали им о возможностях новой ипотеки. Кроме этого, штаб оперативно отработал при оформлении документов от желающих взять сельскую ипотеку – в течение одного дня. В нашем районе активно ведётся строительство новых домов, в которых жители региона могут купить квартиры в рамках нового льготного кредита», – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Накануне на рассмотрение в Минсельхоз страны было направлено ещё два заявления на получение сельской ипотеки от амурчан. Жители области ждут одобрения со стороны властей. Всего в «Россельхозбанк» поступило более 300 заявок от жителей Приамурья.

Главное условие сельской ипотеки – она обязательно должна быть потрачена на жилплощадь: квартиру, дом (в том числе и недостроенный), земельный участок.

«Сельская ипотека для нас в Амурской области очень актуальна и важна. Сельское хозяйство составляет значительную часть экономики региона, и для того, чтобы оно развивалась нужны, прежде всего, люди, специалисты. А для них – возможность приобрести свое комфортное жилье – один из основных критериев, влияющих на решение переехать в сельскую местность. При помощи льготной ставки мы стимулируем людей переезжать из городов и вдохнем новую жизнь в сельские территории», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В рамках сельской ипотеки строить (приобретать) жилье можно в сельских поселениях, объединенных общей территорией в границах муниципального района. Кроме этого, можно купить жилье в поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах, сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов (за исключением городского округа город Благовещенск). Кроме сельских поселений, в состав сельских агломераций области включены малые города и поселки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович. Льготные жилищные кредиты предоставляются на строительство жилого дома или приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома; участие в долевом строительстве; приобретение готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком.

Льготные жилищные кредиты предоставляются гражданам Российской Федерации с процентной ставкой до 3 процентов годовых, размер кредита до 5 миллионов рублей (включительно). «Россельхозбанк» предлагает процентную ставку 3 %. При личном страховании ставка составляет 2,7 %. Заемщик оплачивает за счет собственных средств 10 и более процентов стоимости жилого помещения, срок кредитования – не более 25 лет.

Заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Требований к семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Заемщики могут жить в любом регионе. Свои требования может предъявить банк при оценке рисков и платежеспособности, но ограничений именно в программе нет. Хоть программу и назвали «Сельская ипотека», но жить в деревне необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требование по поводу прописки. Взять такую льготную ипотеку можно только один раз, сообщает областное правительство.