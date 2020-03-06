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И снег, и ветер, и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 7 марта

И снег, и ветер, и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 7 марта
Фото: pixabay.com

Ночью 7 марта в Амурской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер с юго-востока разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха составит 10...15, местами по северу – 20...25 градусов ниже нуля. Днем будет облачно, местами снег, в отдельных северо-западных районах – сильный снег. Юго-восточный, по северо-западу с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами по северу – с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1 – плюс 4, местами по северу – до минус 9 градусов.

В Благовещенске облачно, преимущественно без осадков. Скорость юго-восточного ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут минус 11...13, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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