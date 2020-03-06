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сегодня, 13:19 2

Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске

Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске

В Благовещенске правоохранители задержали мужчину 1987 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято 10 свертков с героином. Вес «дури» – 6,5 грамма, что является крупным размером.

По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности и каналы поставки наркотиков в Амурскую область. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Фото: 28.мвд.рф

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Все в шприц и ему в вену.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    10 кубов шампанского туда ему!

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