«Марш пустых кастрюль», Клара Цеткин и дефиле: музей приглашает на 8 Марта

8 марта Амурский областной краеведческий музей напомнит о том, как появился Международный женский день. Пройдут театрализованный перфоманс с нью-йоркским «Маршем пустых кастрюль» и речью Клары Цеткин, экскурс в мир «женских штучек» из фондов музея, показ весенней коллекции от «Жирафа» и другое.

История Международного женского дня ведет свой отсчет с 1857 года, в это время в Приамурье прошел заключительный сплав, и только начали отстраиваться первые казачьи станицы, а на другом конце земного шара, в Нью-Йорке, текстильщицы вступили в борьбу за свои права. Они требовали сокращения рабочего дня с 16 до 10 часов, чтобы оставалось время присматривать за детьми и готовить еду. По этому поводу и прошел «Марш пустых кастрюль». Решительно настроенные текстильщицы боролись также за улучшение условий труда и равные с мужчинами зарплаты. Спустя полвека, в 1910 году, на Международной конференции женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать день солидарности трудящихся женщин всего мира. Кстати, последние годы Клара жила и работала в России, и была похоронена у кремлевской стены.

Помимо истории праздника, Амурский областной краеведческий музей покажет «женские штучки». Программа начнется в 12 часов. Посетители увидят самое старое свадебное платье конца XIX века, тончайшей работы нижнюю сорочку, сумочки, шляпки и модную косметику разных времен. Стоимость билета на исторический театрализованный перфоманс «Женские штучки» — 100 рублей.

Также в программе — показ весенней коллекции дизайнера Светланы Черемных «Русский акцент» в дефиле модельного агентства «Жираф».

Пройдет конкурс на самое оригинальное поздравление для мамы или бабушки, также все желающие смогут подписать праздничные открытки тиража 1991 года — в музее имеется большой запас, который не включен в фонды. Будет также конкурс на завязывание галстука, а мамы смогут поучаствовать в соревновании по плетению косичек своим дочкам – всех желающих просят захватить с собой расчески.

После праздника все смогут расписать медовые пряники, стоимость участия в этом мастер-классе — 150 рублей. Будет работать праздничная фотозона, где можно сделать фотографию на память. На праздник приглашаются семьи. Телефон для справок — 77-53-83.