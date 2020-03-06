Благовещенцы смогут предложить свои варианты обустройства территории у кинотеатра «Харбин»

Благовещенцев приглашают обсудить, как обустроить территорию у кинотеатра «Харбин». Этот участок выбрали сами жители столицы Приамурья. За то, чтобы привести его в порядок, проголосовали 13 тысяч человек.

Прежде чем приступить к строительным работам, Центр развития территорий намерен выслушать мнение горожан. Во время общественного обсуждения специалисты Центра предложат свой вариант зонирования и благоустройства места отдыха. После этого каждый участник встречи сможет высказать своё мнение о проекте и внести предложения. Все они будут учтены в дальнейшей работе над территорией.

Обсуждение пройдет 11 марта в 18:30 в «Точке кипения». Для участия в общественном обсуждении необходимо пройти предварительную регистрацию.