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сегодня, 12:48 1

Благовещенцы смогут предложить свои варианты обустройства территории у кинотеатра «Харбин»

Благовещенцы смогут предложить свои варианты обустройства территории у кинотеатра «Харбин»
Фото: ru.foursquare.com/

Благовещенцев приглашают обсудить, как обустроить территорию у кинотеатра «Харбин». Этот участок выбрали сами жители столицы Приамурья. За то, чтобы привести его в порядок, проголосовали 13 тысяч человек.

Прежде чем приступить к строительным работам, Центр развития территорий намерен выслушать мнение горожан. Во время общественного обсуждения специалисты Центра предложат свой вариант зонирования и благоустройства места отдыха. После этого каждый участник встречи сможет высказать своё мнение о проекте и внести предложения. Все они будут учтены в дальнейшей работе над территорией.

Обсуждение пройдет 11 марта в 18:30 в «Точке кипения». Для участия в общественном обсуждении необходимо пройти предварительную регистрацию.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    39 минут назад

    Картинку нарисовали - делайте. Иначе это будет как с золотой милей - пустырь и холмики.

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