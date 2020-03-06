Работе на Амурском ГПЗ посвятили песню в стиле «Кипелова» (видео)

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В социальных сетях появился видеоклип, посвященный работе в Свободненском районе Амурской области. При этом текст и музыкальный ряд отсылают к песне российской рок-группы «Кипелов» «Я свободен».

Неизвестный исполняет песню от лица уроженца Подмосковья, который столкнулся с тем, что «под Москвой работы больше нет». «Я хотел карьерный рост, я хотел на Крымский мост, я рассматривал Тобольск, но где-то ждет меня другая колея. Я буду очищать метан от гелия», – поет мужчина.

Припев звучит следующим образом: «Я в Свободном! На проекте НИПИГАЗ! Я в Свободном! Я узнал, что значит газ. Я в Свободном! Словно кратер на луне. Я в Свободном! Наяву, а не во сне».

НИПИГАЗ в Амурской области участвует в проекте Амурского газоперерабатывающего завода, который возводится в Свободненском районе, возле города Свободный.

Мнения пользователей Инстаграма по поводу песни разделились: кому-то она понравилась, а кто-то отнесся скептически. «Странно, а я живу в Свободном и не знаю, что такое газ. Дома топят печками на дровах и готовят на дорогостоящем электричестве...» – написал один из них.