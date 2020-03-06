Работников Зейской ГЭС «взяли в заложники» (видео)

На Зейской ГЭС 5 марта прошли антитеррористические учения. По легенде, группа вооруженных лиц напала на одно из административных зданий гидроэлектростанции и захватила заложников из числа работников ГЭС.

Учения провели сотрудники УФСБ России по Амурской области во взаимодействии с погрануправлением ФСБ, УМВД, Центром спецсвязи информации федеральной службы охраны, МЧС, УФСИН, управлением федеральной службы войск национальной гвардии, амурским филиалом ведомственной охраны Минэнерго России, 35-й Армией, правительством Амурской области, администрацией города Зеи и руководством Зейской ГЭС.

В ходе учений отрабатывались практические навыки: персонала ГЭС в случае террористической опасности, в том числе по эвакуации людей из условно опасной зоны, сотрудников подразделений специального назначения – по обезвреживанию «террористов», взрывотехников УФСБ – по ликвидации обнаруженного самодельного взрывного устройства. Всего в учениях было задействовано до 500 сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и более 60 единиц спецтехники.

Особое внимание было уделено решению конкретных задач по управлению контртеррористической операцией и ликвидации последствий теракта на объектах гидротехнических сооружений. Также было отработано взаимодействие с антитеррористической комиссией Амурской области по реализации положений указа президента РФ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества государства» – на территории Зеи устанавливался критический (красный) уровень террористической опасности.

В итоге руководством оперативного штаба дана положительная оценка работы всех заинтересованных органов и ведомств по подготовке и проведению учений. «Учения такого масштаба позволяют совершенствовать уровень подготовки оперативного штаба в Амурской области к выполнению задач в реальной обстановке. Именно в таких условиях происходит отработка взаимодействия наших ведомств», – сказал руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько.