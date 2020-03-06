Внучка миллиардера мечтала увеличить грудь и умерла на столе у хирурга

Китаянка, внучка известного миллиардера, отправилась из Гонконга в Сеул чтобы сделать себе подарок на 35-летие. Женщина давно мечтала увеличить грудь и отправилась для этого в одну из лучших клиник мира, которая славится идеальными результатами в индустрии красоты.

Бонни Эвита Лоу хотела не только увеличить грудь, но и сделать липосакцию, а также другие косметические процедуры, сообщает Life. Мечта об идеальном внешнем виде обернулась для нее трагедией.

Всё началось с того, что на операции не оказалось анестезиолога – препараты вводились с помощью специального устройства под присмотром медсестры и ещё одного медика. Когда Бонни проводили операцию по увеличению груди, она почувствовала сильную боль и дернулась. После этого у наследницы миллиардера начались судороги, и она дёрнулась еще несколько раз под скальпелем. Однако врач лишь попросил ввести ей дополнительную дозу наркоза и не остановил операцию.

Вскоре у пациентки сильно упал уровень кислорода в крови. Её кожа стала бледной, губы посинели, а изо рта и носа пошла кровь. А затем китаянка впала в кому. Девушку срочно перевезли в другую больницу, но медики не спасли ее, и пациентка умерла.

Близкие Бонни были шокированы известием. У девушки остался маленький сын. А супруг Дэнни Чи, с которым девушка прожила 10 лет, подал в суд на клинику, обвинив двух врачей и медсестру в непредумышленном убийстве и фальсификации документов. По словам мужчины, подпись Бонни на бланке о рисках подделали после её смерти.

Кроме того, муж погибшей требует компенсировать ущерб, так как теперь он и его сын лишились права на часть наследства, которое должно было достаться девушке, а также ежегодного пособия. Правоохранители начали расследование, однако хирург, проводивший операцию, продолжает работать.