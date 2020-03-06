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сегодня, 11:04 0

Осужден амурчанин, убивший человека самодельным пистолетом

Осужден амурчанин, убивший человека самодельным пистолетом
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд вынес приговор – длительное лишение свободы – 42-летнему мужчине. Его обвиняли в совершении нескольких преступлений, в том числе убийства.

Установлено, что в период с 2017 года по декабрь 2018 года амурчанин незаконно приобрел и хранил у себя дома самодельный однозарядный пистолет. Впоследствии это оружие мужчина применил в совершении убийства жителя Архаринского района, поджег его автомобиль.

При вынесении наказания амурчанину суд учел рецидив преступлений, признание им вины и другие обстоятельства. Его приговорили по совокупности преступлений к 10 годам колонии особого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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