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сегодня, 10:49 0

Врач удалил пациенту самый длинный зуб в истории

Врач удалил пациенту самый длинный зуб в истории
Фото: Стоп-кадр из видео

Стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил мужчине зуб длиной 39 миллиметров. Операция по удалению зуба заняла 30 минут.

По словам врача, который проводил удаление, обратившийся к нему пациент жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы. После удаления оказалось, что длина проблемного зуба в несколько раз превышает норму.

Средняя длина человеческих зубов составляет около 20 миллиметров. Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом Максом Лукасом два года назад. Длина самого длинного молочного зуба, упомянутого в Книге рекордов Гиннесса, составляла 24 миллиметра, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #здоровье

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