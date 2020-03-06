Режим повышенной готовности введен в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности. Это связано с угрозой распространения в городе новой коронавирусной инфекции.

Согласно указу, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщать на горячую линию по номеру телефона 8-495-870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей. При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Работодателям поручено обеспечить измерение температуры у сотрудников и возможности для удаленной работы в случае необходимости. Департамент здравоохранения Москвы должен организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому «лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет».

Также в тексте указа говорится, что в связи с реконструкцией инфекционной клинической больницы № 1 заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву поручено «обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций», пишет «Интерфакс».

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой поручено до особого распоряжения перевести в круглосуточный режим работы штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Мэру Москвы должны ежедневно докладывать о ситуации.

На своем сайте Собянин обратился к москвичам, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе «относительно спокойная», но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Мэр подчеркнул, что в столице удалось избежать массового распространения COVID-19 благодаря совместным усилиям федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.