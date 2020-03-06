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сегодня, 10:39 2

Режим повышенной готовности введен в Москве из-за коронавируса

Режим повышенной готовности введен в Москве из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности. Это связано с угрозой распространения в городе новой коронавирусной инфекции.

Согласно указу, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщать на горячую линию по номеру телефона 8-495-870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей. При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Работодателям поручено обеспечить измерение температуры у сотрудников и возможности для удаленной работы в случае необходимости. Департамент здравоохранения Москвы должен организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому «лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет».

Также в тексте указа говорится, что в связи с реконструкцией инфекционной клинической больницы № 1 заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву поручено «обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций», пишет «Интерфакс».

Заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой поручено до особого распоряжения перевести в круглосуточный режим работы штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Мэру Москвы должны ежедневно докладывать о ситуации.

На своем сайте Собянин обратился к москвичам, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе «относительно спокойная», но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Мэр подчеркнул, что в столице удалось избежать массового распространения COVID-19 благодаря совместным усилиям федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    30 минут назад

    О! Даже московия насторожилась на счет заразы. А наши полудурки коридоры через день организуют, да перемороженные никому не нужные огурцы возят. При этом все понимают, что у нас ни при каких условиях не возведут в три дня инфекционку и некому будет оказывать помощь на дому если, благодаря безалаберности властей, эта зараза появится у нас!

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Kats

    О! Даже московия насторожилась на счет заразы. А наши полудурки коридоры через день организуют, да перемороженные никому не нужные огурцы возят. При этом все понимают, что у нас ни при каких условиях не возведут в три дня инфекционку и некому будет оказывать помощь на дому, когда, благодаря безалаберности властей, эта зараза появится у нас!



    Московия спервой не спешила закрыть границы. Пущай хлебает. А то дальневосточникам - дерьма лопату заботу обезопасности, а москвичам с китайцами можно авиасообщаться - вирус же дохнет во время авиаперелёта. Ога.

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