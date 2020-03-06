Названы отмирающие в России профессии

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В связи с развитием новых технологий такие профессии, как охранники и бухгалтеры в России стали отмирать. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.

«Отмирает целый ряд профессий, – отметил глава Минфина. – Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться».

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется. «Говорят, что Россия – страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, – мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», – сказал министр финансов.

Силуанов также отметил тенденцию к увеличению разрыва между бедными и богатыми слоями населения. По его мнению, причиной этого стало также внедрение новых технологий и искусственного интеллекта, которое дает новые возможности, но при этом ставит под угрозу существование многих специальностей, сообщает «Российская газета».

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», – объяснил свою точку зрения министр. (Цитаты по ТАСС).