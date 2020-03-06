В Приамурье готовятся к детской оздоровительной кампании

В Амурской области ведется подготовка к оздоровительной кампании в организациях отдыха и оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщило в Инстаграме минсоцзащиты региона.

В феврале 2020 года решением областной межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости детей и молодежи утверждена средняя стоимость путевки в стационарные оздоровительные лагеря. На полную смену в 21 день за счет средств субсидии из областного бюджета для работающих граждан эта сумма в 2020 году составит 27 тысяч рублей, а для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета для детей – 26 тысяч.

Минимальный размер компенсации родительской платы составляет 14 % от средней стоимости путевки в стационарные оздоровительные лагеря, 50 % от стоимости наборов продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей.

Дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут на летней базе отдыха «Красный Яр» государственного учреждения области «Белогорский социально-реабилитационный центр».

В 2019 году в детских оздоровительных лагерях были оздоровлены 6 912 детей (3 806 детей оздоровлены по путевкам, приобретенным министерством социальной защиты населения области). В 2020 году планируется оздоровить не менее 6 900 детей.