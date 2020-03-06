В Благовещенске открылись два магазина с ценами до 199 рублей (видео)

В Благовещенске открылись два новых магазина Fix Price. Они располагаются по адресам: улица 50-летия Октября, 44А, рядом с Автовокзалом, и Ленина, 77. В ассортименте –широкий выбор товаров для всей семьи. В преддверии Восьмого марта на прилавках можно найти много «женских радостей».

Стоимость всех товаров в магазинах Fix Price находится в строго установленном ценовом диапазоне – 59, 69, 79, 99 и 199 рублей. Столь низкие цены обусловлены прямым сотрудничеством с производителями, собственными складами и грамотной логистикой. На сегодняшний день в России, Республике Беларусь, Латвии, Грузии, Казахстане и Киргизии работают больше 4 000 магазинов. В Благовещенске работают три точки, самая первая располагается на Тенистой, 160, в торговом центре «Флагман». Партнерский материал

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#Альфа ТВ #торговля

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Виктория Сытенко