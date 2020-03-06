Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 4

В Благовещенске открылись два магазина с ценами до 199 рублей (видео)

В Благовещенске открылись два магазина с ценами до 199 рублей (видео)

В Благовещенске открылись два новых магазина Fix Price. Они располагаются по адресам: улица 50-летия Октября, 44А, рядом с Автовокзалом, и Ленина, 77. В ассортименте –широкий выбор товаров для всей семьи. В преддверии Восьмого марта на прилавках можно найти много «женских радостей».

Стоимость всех товаров в магазинах Fix Price находится в строго установленном ценовом диапазоне – 59, 69, 79, 99 и 199 рублей. Столь низкие цены обусловлены прямым сотрудничеством с производителями, собственными складами и грамотной логистикой. На сегодняшний день в России, Республике Беларусь, Латвии, Грузии, Казахстане и Киргизии работают больше 4 000 магазинов. В Благовещенске работают три точки, самая первая располагается на Тенистой, 160, в торговом центре «Флагман».

Партнерский материал

Просмотров всего: 1486

#Альфа ТВ #торговля

распечатать


Общество 3

В Приамурье запустили новые системы мониторинга лесных пожаров (видео)

Экономика 4

Обязательная маркировка обуви откладывается на четыре месяца
Общество 14

Благовещенский комбинат «Тепличный» начал поставлять продукцию в магазины
Общество 94

Нужно ли упоминать Бога в Конституции: опрос (видео)
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    А за 89 рублей где товар? Не порядок.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Ну вот и к нам пришел фикс прайс

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    1 час назад

    Да, кое что нужное можно найти в магазинчике

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    54 минуты назад

    ну и назвали бы 20 рублей (по аналогии 2 юаня)..

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь