Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:42 6

За фотографии из Крыма благовещенцы могут получить подарки

За фотографии из Крыма благовещенцы могут получить подарки
Фото: pixabay.com

В Благовещенске стартует фотоакция «Мой Крым». Она приурочена к 6-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Стать участником акции может любой благовещенец. Для этого нужно на личных страничках социальных сетей Инстаграм и Фейсбук разместить фотографии, сделанные во время пребывания в Крыму. Это могут быть снимки с отдыха на черноморском побережье, на фоне знаменитых дворцов в Ливадии и Массандре, во время службы на флоте.

При публикации фотографий обязательно нужно указать хэштег #крымфотоблг. Пост должен быть доступным для всех, а страница открыта.

Снимки могут быть как советского периода, так и современные. Авторам самых интересных фотографий вручат дипломы и памятные подарки, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 692

#интернет

распечатать


Общество 1

Выбор читателей за 5 марта
Общество

Выбор читателей за 4 марта
Общество

Выбор читателей за 3 марта
Общество 6

В Приамурье в 2020 году к скоростному интернету подключат 264 социально значимые организации
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    52 минуты назад

    и автоматом на сайт "миротворец"....

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    У меня где-то завалялись крымские фотографии.

    Но лезть ради этого в инсту или ФБ нет желания.

  • Victrix

    Victrix
    27 минут назад

    А можно фотки из Василька разместить?

  • Японамать

    Японамать
    22 минуты назад

    Можно. Даже нужно.

  • ay

    ay
    20 минут назад

    Victrix

    А можно фотки из Василька разместить?



    Из Василька нельзя, он не рассоединялся с Россией.

  • full

    full
    18 минут назад

    Намеренно плодим людей, которым запретят въезд в Украину? Дальновидная политика, ога.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь