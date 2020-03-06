За фотографии из Крыма благовещенцы могут получить подарки

В Благовещенске стартует фотоакция «Мой Крым». Она приурочена к 6-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Стать участником акции может любой благовещенец. Для этого нужно на личных страничках социальных сетей Инстаграм и Фейсбук разместить фотографии, сделанные во время пребывания в Крыму. Это могут быть снимки с отдыха на черноморском побережье, на фоне знаменитых дворцов в Ливадии и Массандре, во время службы на флоте.

При публикации фотографий обязательно нужно указать хэштег #крымфотоблг. Пост должен быть доступным для всех, а страница открыта.

Снимки могут быть как советского периода, так и современные. Авторам самых интересных фотографий вручат дипломы и памятные подарки, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.