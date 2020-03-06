Будут ли индексировать пенсии работающим пенсионерам, объяснил министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о том, в какой ситуации работающим пенсионерам начнут снова индексировать пенсионные выплаты. Их отменили в 2016 году. Индексацию пожилой человек может получить только после увольнения.

В ходе обсуждения поправок в бюджет на 2020-2022 годы депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия») напомнил, что четыре года назад, отменяя индексацию пенсий работающим пенсионерам, Антон Силуанов заявил, что как только деньги появятся, правительство вернётся к обсуждению вопроса. Депутат поинтересовался, что планируется делать в этом направлении.

Силуанов ответил, что правительство будет «рассматривать ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам». При этом сейчас индексация выше уровня инфляции проводится неработающим пенсионерам. Но работающим, судя по всему, ждать ее не стоит, сообщает PRIMPRESS.

«Ресурсы, которые есть, мы направляем на реализацию задач послания. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам мы будем рассматривать с учетом возможностей и роста доходов этой категории граждан, исходя из их зарплат. А мы видим, что зарплаты растут выше темпов инфляции», – отметил Антон Силуанов.

Иными словами, пока уровень зарплат в стране будет расти (по официальным данным), работающим пенсионерам, по всей видимости, индексации можно не ждать, пишет издание.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, но не всем категориям граждан, а только одной.

Также СМИ сообщали, что российское правительство не поддержало внесенный в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин считает, что текущую инфляцию покрывает зарплата пенсионеров.