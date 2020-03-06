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Более тысячи ручек для Тотального диктанта доставили в Приамурье

Более тысячи ручек для Тотального диктанта доставили в Приамурье
Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

Почта России доставила в Амурскую область более 1 000 ручек, которые будут использованы для написания Тотального диктанта. Посылки пришли в Благовещенск, Сковородино, Тынду и Циолковский.

Всего почта доставит 300 тысяч ручек для Тотального диктанта в 541 населенный пункт России. Почтовые отправления поступят во все регионы – это свыше четырехсот городов и почти сто поселков и деревень.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Первая партия уже отправлена по 428 адресам. Большая часть ушла в Санкт-Петербург – столицу акции, а также Новосибирск и Казань. Вторая волна будет запущена 6 марта и охватит оставшиеся регионы. Задействуют автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны. Предполагается, что все участники Тотального диктанта напишут текст одинаковыми ручками.

Диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 25 марта. Подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах, пишет пресс-служба УФПС Амурской области.

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#жизнь

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