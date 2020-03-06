Овощи для космонавтов будут расти в теплице на МКС: обзор прессы

Фото: Томский политехнический университет

За келлеры придется платить по максимуму; чиновница считает, что можно забеременеть в бассейне, если купаться после мужчины; глава ЦИК Памфилова сравнила голосование по Конституции с комплексным обедом. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Если вы не знаете, что такое «келлеры» – раскройте «Российскую газету-Неделя». Узнаете, что так называются подвальные помещения, где вы перед тем, как вынести в мусорный ящик, храните всякий хлам. Впрочем, про хлам – шучу. Здесь у кого что: у кого засолки и картошка, у кого какой-нибудь подпольный цех, то есть все нужное. Пишут, что гаражи уходят в прошлое, кладовки в квартирах начали обходиться слишком дорого (в статье приводятся цифры), и сейчас на первое место, как дополнительная квартирная площадь выходят эти самые келлеры. Думаете, для чего статья написана? Правильно, чтобы вы знали, что скоро за эти самые келлеры будут брать по максимуму.

Напишут же такое

Еще «Неделя» известила о том, что в самом ближайшем будущем космонавтам не придется с нетерпением ожидать посылок с Земли, предвкушая зеленый лучок и новорожденную морковку: сибирские ученые разработали теплицу, в которой овощи способны давать урожай, несмотря на невесомость. Более того, космонавтам не надо будет отвлекаться на поливку и прополку, и даже не придется тесниться – теплица по проекту находится за бортом МКС, а всю работу производят роботы. Почесал затылок, читая, поворчал, почему эти самые сибирские ученые не придумали что-то подобное для нас, землян… Да?

Полный абзац

Ну и еще одна заметка из «Недели». Читая ее, я даже засомневался, правильно ль ее разместили, подобным заметкам самое место среди анекдотов на последних страницах изданий. Ну, судите сами: индонезийская чиновница, ведающая вопросами материнства, сделала публичное заявление, объявив бассейны зоной риска для женщин. На голубом глазу она сказала о резком увеличении риска забеременеть, если в бассейне до нее побывал мужчина. По-своему она, конечно, права, логика в ее заявлении есть. Но логика – женская.

Очень интересно

«Российская газета» в очередной раз убеждает читателей, что поправка в Конституцию, связанная с Богом, точно не несет никаких угроз светскому характеру государства. Так считает руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. В качестве аргумента в очередной раз говорится о том, что бог упоминается в конституциях Ирландии, Италии, Греции, Польши, Венгрии. Ну, с одной стороны, здесь ни слова о тех странах, в конституциях которых о боге ни слова. А с другой, почему наша Конституция должна быть похожей на ирландскую?

И о процедуре голосования. Как быть пришедшему на голосовательный участок представителю электората, если он согласен почти со всеми поправками, а с «боговой» – ну никак? И чтобы мои дурные мысли не увели меня в пропасть ненужных догадок и предположений, перейду к «Комсомольской правде».

На посошок

Не поверите, но ответ на свой вопрос я нашел на страницах главной комсомольской газеты. Рассказывая о процедуре голосования, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что бюллетень – это не три-четыре поправки, а целая книга, и голосовать за каждую – невозможно технологически. Поэтому придется разом. Это как комплексный обед: не нравится винегрет – отставьте его в сторону. Зато останутся борщ и котлеты! Вот так – по-нашему, по-простому! Всякому понятно. Правда, бывает и так, что не нравится весь комплекс. Уходишь голодным, но зато довольным, что не объелся фигни.