Новые залы школы олимпийского резерва в Благовещенске скоро примут спортсменов

В спортивном зале школы олимпийского резерва в Благовещенске завершился текущий ремонт. Два новых зала практически готовы встретить спортсменов. Осталось оснастить их необходимым оборудованием и инвентарем. В одном зале скоро появится сетка для волейбола, в другом – борцовский ковер.

Новые помещения в здании по адресу: улица Ленина, 1, школе олимпийского резерва были переданы в конце 2019 года вдобавок к уже имевшимся волейбольному и малому тренажерному залам, в которых осенью провели текущий ремонт.

Работы во второй части отделения спортшколы начались в первых числах января. Там наладили системы отопления и освещения, отремонтировали душевые, раздевалки и тренерские, привели в порядок тренировочные залы.

В малом зале для волейбола активно начать занятия планируют с нового тренировочного года. Большую часть времени там будут тренироваться группы начальной подготовки. Школа даже намерена дополнительно принять на работу волейбольного тренера. А вот зал единоборств хотят задействовать в ближайшее время. Он станет «домом» для борцов греко-римского стиля. Сейчас этим видом занимаются немногим более 10 человек – это спортсмены с нарушением слуха, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«У нас пока нет своего зала, если так рассудить. Мы приходим в зал к борцам вольного стиля, но это не наши тренировки. У них своя специфика, у нас своя. Занимаемся, конечно, еще в 8-м интернате, но там и время ограничено. И ковер приходится постоянно то стелить, то убирать», – рассказал тренер по греко-римской борьбе школы олимпийского резерва Евгений Сафронов.

«Сейчас мы зал отдельно выделим для них на втором этаже. Это будет зал для греко-римской борьбы в основном. Если будет свободное время – зайдет еще спортивная борьба. Оборудование мы все завезем. Положим туда ковер борцовский на второй этаж, завезем туда тренажеры, "железо", набивные мячи, скакалки, канаты тренажерные – все, что нужно для занятий», – рассказал директор СШОР Олег Шелпаков.

Фото: instagram.com/amurminsport