Выбор читателей за 5 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 5 марта.
В Благовещенске женщина выкинула письма в мусор (видео)
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился сотрудник одной из компаний, чей офис находится в Благовещенске на улице Театральной. Амурчанин рассказал о возмутившем его случае: женщина выкинула письма в урну для мусора.
Закрытие границы с Китаем в Приамурье ввело в ступор российский бизнес
В связи с эпидемией коронавируса практически парализована внешнеэкономическая деятельность российского бизнеса на участке границы Амурская область – Китай. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил представитель Русско-китайской торговой палаты (РКТП) в Амурской области.
Ученика 26-й школы Благовещенска хотят отправить в центр временного содержания
Ученика благовещенской школы № 26, где дети бойкотировали занятия из-за регулярных конфликтов с ним, хотят отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С таким иском в суд вышел городской отдел полиции.
Центр «Доброта» переезжает в центр Благовещенска
Комплексный центр «Доброта» в Благовещенске планирует переезд в центральную часть города. Он разместится в большом трехэтажном здании на улице Политехнической, между Горького – Амурской. Уже в текущем году в нем начнется ремонт.
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