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Выбор читателей за 5 марта

Выбор читателей за 5 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 5 марта.

В Благовещенске женщина выкинула письма в мусор (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился сотрудник одной из компаний, чей офис находится в Благовещенске на улице Театральной. Амурчанин рассказал о возмутившем его случае: женщина выкинула письма в урну для мусора.

Закрытие границы с Китаем в Приамурье ввело в ступор российский бизнес

В связи с эпидемией коронавируса практически парализована внешнеэкономическая деятельность российского бизнеса на участке границы Амурская область – Китай. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил представитель Русско-китайской торговой палаты (РКТП) в Амурской области.

Ученика 26-й школы Благовещенска хотят отправить в центр временного содержания

Ученика благовещенской школы № 26, где дети бойкотировали занятия из-за регулярных конфликтов с ним, хотят отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С таким иском в суд вышел городской отдел полиции.

Центр «Доброта» переезжает в центр Благовещенска

Комплексный центр «Доброта» в Благовещенске планирует переезд в центральную часть города. Он разместится в большом трехэтажном здании на улице Политехнической, между Горького – Амурской. Уже в текущем году в нем начнется ремонт.

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#Обзор #интернет #СМИ

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