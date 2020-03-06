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Мартовский инстаобзор:продолжаем показывать ярких блондинок
В канун 8 Марта мы решили сделать еще один инстаобзор с яркими блондинками. Крашеные или нет – какая разница? Ведь каждая хороша и красива по своему. Отбирали их, кстати, по вашим рекомендациям в комментариях в Инстаграме. Хотите поучаствовать в апрельской подборке? Тогда пишите: брюнетка или рыжая, указывайте ссылку на профиль девушки (важно: он должен быть открыт!). В чью сторону будет перевес (брюнетки или рыжие), тех и опубликуем в апреле.
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