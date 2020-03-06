Из Архары в Облучье стали ходить современные технически оснащенные вагоны

Пригородные пассажирские поезда сообщением Архара – Облучье и Облучье – Архара начали ходить с новыми плацкартными вагонами. В торжественном мероприятии по поводу введения в эксплуатацию нового подвижного состава в Архаре приняли участие руководители ДВЖД, компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья», представители правительства Амурской области, администрации Архаринского района.

«В соответствии с договорными отношениями, заключенными с РЖД и правительством Амурской области, на регулярной основе организовано пригородное сообщение, которое позволяет добираться жителям в труднодоступные точки. Новые вагоны 2019 года постройки гарантируют обеспечение комфортного движения. Первую партию из шести новых плацкартных вагонов мы получили на бамовскую ветку летом прошлого года, в преддверии празднования 45-летия начала строительства БАМа. Вагоны обновили составы пригородных поездов в Тындинском регионе. Сегодня мы на торжественном событии вводим два новых вагона на маршруте Архара – Облучье. Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Хочу поздравить жителей Архаринского района с тем, что они приобретают новую качественную услугу», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Вагоны Тверского вагоностроительного завода отличаются от своих предшественников не только обновленным дизайном, но и рядом технических преимуществ. Каждый вагон оборудован современной системой климат-контроля с кондиционером, двумя экологически чистыми туалетами вакуумного типа, холодильником, СВЧ-печью.

Особое внимание уделяется безопасности пассажиров. Установлены автоматические двери, новые системы связи, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Пассажиры могут заряжать свои мобильные телефоны с помощью USB-портов и розеток с напряжением 220 вольт. 2-е и 36-е места оборудованы дополнительной лестницей для подъёма на верхнюю полку.

В новых вагонах, благодаря повышенной герметичности дверей и окон, значительно снижен уровень шума, а использование современных материалов при изготовлении рамы позволяет значительно уменьшить общую вибрацию подвижного состава во время движения.

Комфортнее вагоны стали и для работников железной дороги. В купе проводника появился сенсорный дисплей, с помощью которого можно контролировать работу всех электронных систем, сообщает областное правительство.

