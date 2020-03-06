Гороскоп 6 марта: Скорпионы допустят ошибку, у Водолеев незапланированная поездка

Восход Солнца: 07:02

Заход Солнца: 18:19

Солнце в Рыбах.

Овен. Магический день, день накопления и обработки информации. Этот день благоприятно провести в библиотеке. Полезны водные процедуры, физические упражнения. Категорически запрещены алкогольные напитки, кофе, крепкий чай. Возможны вещие сны.

Телец. Не исключено, что сегодня Тельцам придется решать домашние и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. Избегайте напряжения в отношениях с детьми-подростками. Спорные вопросы можно разрешить только в атмосфере любви и уважения.

Близнецы. Этот день посвятите определению планов на будущее и семейным делам. Но лучше не проявлять излишних амбиций. Подумайте хорошенько, прежде чем предпринимать что-либо. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Обратите пристальное внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками. Не бойтесь показать, что любите их, это нисколько Вас не унизит.

Рак. День связан с работой по укреплению связей в семье, компромиссами и уступками. Начало дня будет сопряжено с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Ваша реакция может быть непредсказуемой и неуправляемой. Если Вы почувствуете, что теряете власть над собственными эмоциями, лучше уединиться и дать страстям улечься.

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Лев. День борьбы, отстаивания своих интересов и взглядов. Вероятно, что сегодня действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне, не растворяйтесь в других людях наподобие чеховской Душечки. Отстаивайте свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как Ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов.

Дева. Неблагоприятный день. Вероятны конфликты с бывшими партнерами из-за прошлых обязательств. Возможна агрессия со стороны партнеров и появление неожиданных проблем. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят Вам бороться с конфликтами.

Весы. День обещает быть удачным, однако к любому делу приступайте только после того, как тщательно взвесите все последствия. Не рекомендуется расширять или менять сферу деятельности, искать новых знакомств или участвовать в совместных мероприятиях.

Скорпион. Сатанинский день, связанный с несбывшимися надеждами и напрасными ожиданиями. Не исключено, что Вас ожидают ошибки и разочарования в личной жизни. Будьте критичны к себе, и справедливы по отношению к близким. Противопоказаны настойчивость и физические нагрузки – возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны, головные боли или отравления.

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Стрелец. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно, что сегодня Вы получите известие от близкого человека, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше нынешнее положение. Возможно, Вам даже придется прийти ему на помощь. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. День весьма благоприятен для занятий спортом и любой физической работой.

Козерог. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, торговли. Вероятно, у женщин-Козерогов появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон бывает вещий и скоро исполнится.

Водолей. Очень вероятны незапланированная поездка или неприятное известие, которое приведет к непредвиденным тратам или осложнит отношения с близким окружением. Звезды не советуют заниматься решением сердечных вопросов.

Рыбы. Негативные тенденции предыдущего дня продолжаются. Именно сегодня Вам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений. Проявите самоконтроль, дальновидность. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Остерегайтесь темноты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев