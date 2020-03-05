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Тема эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: новый закон о маткапитале

Тема эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: новый закон о маткапитале

Утром 6 марта в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» встретят управляющего амурским отделением ПФР Елену Гончарову. Она расскажет, как будет работать новый закон о материнском капитале. Ведущие утреннего эфира – Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграме https://www.instagram.com/echo_blg/

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