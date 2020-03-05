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сегодня, 20:35 0

Курсанты ДВОКУ будут заниматься регби

Курсанты ДВОКУ будут заниматься регби
Фото: vk.com/

Комитет Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах провел презентацию этого вида спорта в ДВОКУ. Мероприятие прошло 4 марта, мастер-класс по базовым элементам регби посетили курсанты 1, 2, 3 и 4 курсов.

Во время мастер-класса с регби познакомилось 450 курсантов. В итоге было решено сделать тренировке регулярными.

«Принимая во внимание огромный интерес к регби, первые тренировки решено провести уже с 14 марта в режиме: три занятия в неделю», – сообщил регби-клуб ЦСКА Москва в соцсетях.

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#военные #спорт

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