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сегодня, 20:17 0

Ежемесячную выплату за первенца будут выплачивать по-новому

Ежемесячную выплату за первенца будут выплачивать по-новому
Фото: eg.msr.mosreg.ru/

С 2020 года изменились условия предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, в которых первые дети родились, начиная с 1 января 2018 года. Круг получателей расширился.

Прежде, в 2019 году, ежемесячные выплаты на первого ребёнка получали семьи, доход которых не превышал полутора прожиточных минимумов, и до тех пор, пока малышу не исполнялось полтора года. С этого года пособия предоставляют тем, кто получает менее двух прожиточных минимумов, и до тех пор, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Отдельное решение об индексации не принималось – выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года и растёт вместе с ней.

В 2020 году ежемесячная выплата за первенца составляет 12 727 рублей. При этом пособия, полученные в предыдущем году, не учитываются в доходе семьи при обращении за выплатами на следующий год.

«Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год», – отмечают в Минтруде РФ.

Для получения подробной консультации и рассмотрения вопроса о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.

По оценке Минтруда России, после повышения критерия нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума число получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в стране вырастет до 70 % от семей, где рождаются первые дети (в 2019 году – менее половины).

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#дети #жизнь

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