В Белогорске 8 марта женщины смогут бесплатно ездить на автобусах

В Международный женский день женщины Белогорска смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такой подарок к празднику решили организовать предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки.

«Это касается регулярных автобусных маршрутов Белогорска, – рассказала главный специалист управления ЖКХ администрации Белогорска Оксана Чалая. – Пассажирские перевозки в этот день будут осуществляться 29 автобусами согласно расписанию с 6.00 до 22.40. Поэтому для просмотра праздничного фейерверка в 8 часов вечера 8 Марта над центральной площадью можно будет воспользоваться бесплатным общественным транспортом». В праздничный вечер жители и гости города увидят трехминутное световое шоу.

С графиком работы транспортных средств можно ознакомиться на сайте белогорск.рф в разделе “Городское хозяйство”. Информацию о работе транспортных средств по маршрутам можно получить в диспетчерской службе по адресу: г. Белогорск, ул. Победы,1, тел. 2-37-11, информирует пресс-служба администрации Белогорска.