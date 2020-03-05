В Приамурье запустили новые системы мониторинга лесных пожаров (видео)

В 2020 году на вооружении региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы появились новые инструменты выявления термоточек на территории Приамурья: система научно-исследовательского центра «Планета», позволяющая получать оперативную информацию со спутника, и система дистанционного мониторинга «Лесохранитель».

С «Научно-исследовательским центром космической гидрометеорологии «Планета» был заключен договор на предоставление информационной спутниковой продукции с геостационарного спутника Земли «Himawari-8». После установки программного обеспечения появилась возможность фиксировать термоточки во всех районах области и на территории соседних регионов.

До недавнего времени бороться с природными пожарами помогали системы «ИСДМ-Рослесхоз» и ГИС «Каскад». Но если их данные поступали с интервалом в несколько часов, то информация со спутника «Himawari-8» обновляется каждые 10 минут. Это значительно сокращает время на уточнение, какая термическая аномалия возникла, и отправку сил для ликвидации возгорания.

«Данные отражаются на мониторе компьютера, а также отправляются на электронную почту. Главное достоинство системы «НИЦ «Планета» – оперативность, так как своевременно предпринятые меры по тушению пожаров не позволят огню распространиться на большую территорию», – отмечает руководитель региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы Серафима Сон.

Система работает с конца февраля, и с этого времени уже были зарегистрированы термоточки на территории соседних регионов. В Амурской области очагов пока не зафиксировано.

«Лесохранитель» представляет собой систему видеонаблюдения на местности. Радиус обзора камер – до 35 метров. Специальное приложение позволяем им заметить огонь, определить его координаты и площадь. Камеры установлены в Благовещенском районе – около населенных пунктов Сергеевка, Новопетровка, на Новотроицком шоссе, а также в Свободненском районе, недалеко от села Москвитино. Данные в реальном времени поступают на компьютер диспетчеру РДС Амурской авиабазы.

Средства на установку новых систем мониторинга выделены из регионального бюджета.