Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:03 0

Фигуранты уголовного дела о взятке за перевес готовятся выслушать приговор

Фигуранты уголовного дела о взятке за перевес готовятся выслушать приговор
Фото: pixabay.com

В Амурской области завершено расследование уголовных дел по обвинению бывшего сотрудника автодорожного надзора, а также директора организации. Первого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, второго – в даче взятки должностному лицу.

Согласно материалам уголовного дела, бывший инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, являясь на момент совершения преступления должностным лицом, с декабря 2018 по июнь 2019 года получил от директора одной из организаций города Благовещенска, занимающейся перевозкой грузов автотранспортом, взятку.

Мужчине дали топливную карту с зачисленными на нее деньгами в размере 60 тысяч рублей. Взамен инспектор не останавливал транспорт, принадлежащий организации и пересекающий стационарный пост весового и габаритного контроля на подъезде к Благовещенску. При этом нарушались правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В результате организация и ее водители избегали привлечения к административной ответственности за эти нарушения.

Преступления выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечивших в дальнейшем оперативное сопровождение расследования уголовных дел. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего должностного лица с утвержденным прокурором Амурской области обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении руководителя организации уже рассматривается в суде, сообщает амурское следственное управление..

Просмотров всего: 112

#происшествия

распечатать


Общество

Из Забайкалья через Амурскую область пытались без документов провезти 116 коров

Происшествия

В Приамурье будут судить жителя Улан-Удэ, угрожавшего убить своего начальника
Происшествия 1

Осужденный ударил сотрудника СИЗО арматурой и увеличил себе срок заключения
Общество

В Благовещенске собаки живут в вольере со льдом вместо пола (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь