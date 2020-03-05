Фигуранты уголовного дела о взятке за перевес готовятся выслушать приговор

Согласно материалам уголовного дела, бывший инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, являясь на момент совершения преступления должностным лицом, с декабря 2018 по июнь 2019 года получил от директора одной из организаций города Благовещенска, занимающейся перевозкой грузов автотранспортом, взятку.

Мужчине дали топливную карту с зачисленными на нее деньгами в размере 60 тысяч рублей. Взамен инспектор не останавливал транспорт, принадлежащий организации и пересекающий стационарный пост весового и габаритного контроля на подъезде к Благовещенску. При этом нарушались правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В результате организация и ее водители избегали привлечения к административной ответственности за эти нарушения.

Преступления выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, обеспечивших в дальнейшем оперативное сопровождение расследования уголовных дел. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего должностного лица с утвержденным прокурором Амурской области обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении руководителя организации уже рассматривается в суде, сообщает амурское следственное управление..