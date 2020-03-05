В Благовещенске снова решили строить виадук через железную дорогу

Правительство Амурской области начало подготовку к строительству мостового сооружения в Благовещенске, которое соединит улицы Пионерскую и 50-летия Октября. В течение года власти рассчитывают подготовить проект сооружения.

О планах по строительству новой дорожной инфраструктуры 5 марта рассказали в областном правительстве на встрече с журналистами. Проект назвали знаковым для Благовещенска.

Путепровод соединит два отдаленных района города: КПП и железнодорожный вокзал. Это позволит разгрузить соседние городские магистрали – улицы Калинина и Театральную.

«Мы приступили к технико-экономическому обоснованию этого проекта, – рассказал зампред правительства Павел Матюхин. – В течение примерно полутора месяцев мы должны начать подготовку к проектированию сооружения. На эту процедуру уйдет около года. Правительством разработана еще одна программа, мы подали в нее заявку. По этому проекту рассчитываем получить порядка 30 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на такие знаковые проекты, как новый путепровод».

Как сообщало Амур.инфо, о том, что в Благовещенске начнут разрабатывать проект путепровода над железнодорожными путями, сообщили еще летом 2019 года.

Однако осенью 2019 года планы изменились. Тогда и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерий Ухов в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» сообщил, что денег на строительство в бюджете нет.

Сейчас в правительстве уверены, что если все будет складываться благополучно, и будут деньги, то в 2023-2024 году строительство мостового перехода через железную дорогу в Благовещенске завершится.