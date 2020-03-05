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сегодня, 17:52 13

В Благовещенске снова решили строить виадук через железную дорогу

В Благовещенске снова решили строить виадук через железную дорогу

Правительство Амурской области начало подготовку к строительству мостового сооружения в Благовещенске, которое соединит улицы Пионерскую и 50-летия Октября. В течение года власти рассчитывают подготовить проект сооружения.

О планах по строительству новой дорожной инфраструктуры 5 марта рассказали в областном правительстве на встрече с журналистами. Проект назвали знаковым для Благовещенска.

Путепровод соединит два отдаленных района города: КПП и железнодорожный вокзал. Это позволит разгрузить соседние городские магистрали – улицы Калинина и Театральную.

«Мы приступили к технико-экономическому обоснованию этого проекта, – рассказал зампред правительства Павел Матюхин. – В течение примерно полутора месяцев мы должны начать подготовку к проектированию сооружения. На эту процедуру уйдет около года. Правительством разработана еще одна программа, мы подали в нее заявку. По этому проекту рассчитываем получить порядка 30 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на такие знаковые проекты, как новый путепровод».

Как сообщало Амур.инфо, о том, что в Благовещенске начнут разрабатывать проект путепровода над железнодорожными путями, сообщили еще летом 2019 года.

Однако осенью 2019 года планы изменились. Тогда и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерий Ухов в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» сообщил, что денег на строительство в бюджете нет.

Сейчас в правительстве уверены, что если все будет складываться благополучно, и будут деньги, то в 2023-2024 году строительство мостового перехода через железную дорогу в Благовещенске завершится.

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#строительство

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Там виадук нужен ровным счётом для одного состава - идущего на ТЭЦ.

    Остальные рельсы отрезать, и вместе с козловыми кранами и контейнерной погрузкой-разгрузкой утащить куда нибудь на тайвань, где им и место.

    Заодно и от Большегрузов и фур на Новотроицком избавятся.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    "...подготовку к строительству мостового сооружения в Благовещенске, которое соединит улицы Пионерскую и 50-летия Октября..." - чот не въеду, зачем виадуком соединять Пионерскую и 50 лет?

  • grupatovarischey

    grupatovarischey
    1 час назад

    осёл и имя твоё осёл, читай веимательно -мост через вокзал

  • grupatovarischey

    grupatovarischey
    1 час назад

    городские власти плохо разбираются в улицах, за пределами дома советов

  • grupatovarischey

    grupatovarischey
    1 час назад

    им из этого дома чудится, что две прямые пересекаются и постепенно 50-лет переходит в Пионерскую

  • Mainer

    Mainer
    55 минут назад

    Ураааа!!! Наконец-то!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    53 минуты назад

    grupatovarischey

    осёл и имя твоё осёл, читай веимательно -мост через вокзал



    ты олень тупой сам читать научись. и без тебя ясно что виадук через вокзал.

    группабакланов.

  • Mainer

    Mainer
    52 минуты назад



    в 2023-2024 году строительство мостового перехода через железную дорогу в Благовещенске завершится



    Это хорошо и даже очень!

    Если речь идёт о мостовом переходе по 50 лет Октября через ЖД пути вокзала.

    А не: "мостового сооружения в Благовещенске, которое соединит улицы Пионерскую и 50-летия Октября"

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    39 минут назад

    Сила Сибири уже в Китай газ гонит,а если ТЭЦ перевести на газ( всего 7.5 км от станции перекачки до ТЭЦ), то ж/д и не нужна, только для поездов до вокзала, и вместо виадука- дорогу по Пионерской!

  • nerro

    nerro
    29 минут назад

    grupatovarischey

    им из этого дома чудится, что две прямые пересекаются и постепенно 50-лет переходит в Пионерскую



    историческое здание вокзала стоит на 50 лет, поэтому над ним мост нельзя строить. вот и будут по диагонали соединять 50 лет со стороны КПП и Пионерскую со стороны города.

  • Казак

    Казак
    28 минут назад

    АмурИнфо нарисуйте народу на картинке как мост будет проходить от ул. Пионерской через ЖД пути на ул. 50 лет Октября, а то тут у некоторых стереотип, что мосты строятся строго по прямой.

  • Аликанте

    Аликанте
    20 минут назад

    да денег всё равно нет-это статья для пиара губернатора

  • dobry

    dobry
    3 минуты назад

    Никогда не построят

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