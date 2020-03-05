Из Забайкалья через Амурскую область пытались без документов провезти 116 коров

На круглосуточном посту в Сковородинском районе задержали 16 голов крупнорогатого скота без документов. Животных перевозили из Забайкальского края в Хабаровский край.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за перевозку сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушителю грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

По факту несанкционированного перемещения сельскохозяйственных животных информация направлена в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, руководителю управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, а также в управление ветеринарии по Хабаровскому краю для принятия мер предусмотренных ветеринарным законодательством РФ и недопущения заболевания животных ящуром и его распространения на территории Амурской области.