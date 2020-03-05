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сегодня, 18:44 1

Из Забайкалья через Амурскую область пытались без документов провезти 116 коров

Из Забайкалья через Амурскую область пытались без документов провезти 116 коров
Фото: /vesiskitim.ru/

На круглосуточном посту в Сковородинском районе задержали 16 голов крупнорогатого скота без документов. Животных перевозили из Забайкальского края в Хабаровский край.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за перевозку сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушителю грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

По факту несанкционированного перемещения сельскохозяйственных животных информация направлена в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, руководителю управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, а также в управление ветеринарии по Хабаровскому краю для принятия мер предусмотренных ветеринарным законодательством РФ и недопущения заболевания животных ящуром и его распространения на территории Амурской области.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    6 минут назад

    Да,116 больше,чем 16,завлечь читателя проще!

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