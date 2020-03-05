Почти две трети заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Почти 65 % всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и выписаны из больниц. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 409 человек, из них 52 045 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 64,7 % от общего числа заболевших. В настоящий момент в больницах остаются еще 25 352 человека, пишет biang.ru.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 12 943 случая заражения, из них – 110 с летальным исходом, смертность составила 0,84 %. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 67 466 случаев заражения, 2 902 человека скончались, смертность составила 4,3 %.

В последние время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране было выявлено 143 новых случая заражения, при этом за пределами провинции Хубэй было зарегистрировано только девять случаев. За минувшие сутки был зарегистрирован 31 летальный случай, все – в провинции Хубэй.

Всего болезнь унесла жизни 3 012 человек в Китае.