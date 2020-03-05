В Приамурье будут судить жителя Улан-Удэ, угрожавшего убить своего начальника

Отделом дознания ОМВД России по Сковородинскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя города Улан-Удэ. Его обвиняют в угрозе убийством.

В июле 2019 года на территории производственной базы в селе Талдан между обвиняемым и его начальником произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял сварочный электрод и стал угрожать бригадиру убийством. Злоумышленник нанес удар, но потерпевшему удалось увернуться.

Участников конфликта разняли коллеги. Потерпевший написал заявление в полицию.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Он может получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает амурское управление МВД.