Ксения Собчак в своем шоу предложила дать выжившим в бане премию Дарвина

Друзья блогерши Катерины Диденко, прыгнувшие в бассейн с сухим льдом во время вечеринки в честь ее дня рождения, появились на Первом канале в шоу Ксении Собчак «Док-Ток». Гости студии упрекнули молодых людей, выживших в смертельной вечеринке, в поверхностности и обозвали их дебилами.

Вместе с Катериной Диденко в студию позвали также участников вечеринки, один из них прыгнул в бассейн с сухим льдом, но смог спастись. Он рассказал, что не умер благодаря тому, что вовремя вышел из бассейна, почувствовав, что задыхается. По словам друзей блогерши, они не знали, что идут на смерть, поскольку доверяли мужу Диденко, который организовал сюрприз с сухим льдом, и не предполагали, что купание в бассейне с веществом может быть настолько опасным.

«Чтобы догадаться, что это опасно, назовите мне еще трех убитых за прошлые годы сухим льдом в бассейне. Кто сказал, что это опасно? Мы первооткрыватели этого ужаса. До нас никто не умирал», — ответил один из участников вечеринки на нападки приглашенных экспертов программы.

Ведущая попросила прыгавшего в бассейн гостя изложить свою версию произошедшего на праздновании дня рождения в бане.

«Я думаю, что меня здесь не поймут, если я начну рассказывать. Потому что скажут, что дебил», — цитирует «Лента.ру» гостя.

На это блогерша Лилия Абрамова обозвала его дебилом: «Все и так думают, что вы дебилы. Вся страна так думает. Я прошу прощения, но это так». С ней согласились другие приглашенные эксперты. Собчак подтвердила, что «так и есть». «Это чудовищная история именно в своей глупости. Ну давайте тоже это признавать», — заявила ведущая «Док-Ток» и предложила дать компании премию Дарвина.

Молодые люди продолжили настаивать на том, что до их случая эксперименты с сухим льдом не заканчивались летальными исходами. В качестве примера пострадавшие приводили тот факт, что опыты с сухим льдом ставят даже в присутствии детей. «Им говоришь одно, а они – другое. У них же восприятие мира на уровне 5 – 7-летнего ребенка», – заключил судмедэксперт Эдуард Туманов.

В результате вечеринки в бане, организованной в честь 29-летия «аптечного блогера» Катерины Диденко, погибли трое, в том числе супруг именинницы, высыпавший в бассейн килограммы сухого льда. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, которым надышались прыгнувшие в бассейн гости.