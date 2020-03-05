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сегодня, 18:30 0

Обязательная маркировка обуви откладывается на четыре месяца

Обязательная маркировка обуви откладывается на четыре месяца
Фото: primamedia.ru/

Запуск обязательной маркировки обуви переносится с 1 марта на 1 июля, согласно постановлению премьер-министра России Михаила Мишустина. До этого срока немаркированную обувь разрешается вводить и выводить из оборота. Нераспроданные к этому моменту товары должны быть промаркированы до 1 сентября

Импортная обувь, которую закупили до 1 июля, но ввезли позднее, подлежит маркировке до 1 августа.

Таким образом правительство РФ пошло навстречу компаниям, которые торгуют обувью, предоставляя несколько месяцев отсрочки тем, кто не успел подготовиться к работе по новым правилам.

Эксперимент с маркировкой обуви начался летом 2018 года по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ после детального обсуждения с бизнес-сообществом и производителями. Прежде всего маркировка позволяет гарантировать для потребителя легальность товара на полках магазинов, говорят специалисты. Другими словами, каждый покупатель с помощью специальной программы в своем телефоне при считывании кода на упаковке сможет узнать всю историю продукта от производства до поступления в торговый объект.

В свою очередь легальный бизнес получит рост доли рынка и выручки за счет ухода недобросовестных производителей.

Основная задача по обязательной маркировке ложится на плечи производителей, однако внести данные о реализуемой продукции могут и сами продавцы. В помощь им действует Национальная система цифровой маркировки «Честный знак», где каждый может пройти бесплатную регистрацию и вручную сделать товар абсолютно легальным, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области..

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#торговля #экономика

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