Подполковник из Благовещенска, спасшая девушку от насильника, встретилась с Владимиром Колокольцевым

В преддверии 8 Марта министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев провел торжественный прием женщин – сотрудников органов внутренних дел. Среди приглашенных была амурчанка – начальник отдела информационного обеспечения МО МВД России «Благовещенский» подполковник внутренней службы Татьяна Мурышева.

Летом 2019 года Татьяна Мурышева спасла несовершеннолетнюю девушку от изнасилования и помогла задержать преступника. На свою жертву ранее неоднократно судимый житель Михайловского района 1986 года рождения напал в малолюдном месте. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 131 УК РФ.

Вскоре после этого Татьяна Мурышева получила звание подполковника. И вот теперь отважную блюстительницу порядка пригласили на мероприятие с участием министра внутренних дел.

Всего туда приехали 33 представительницы подразделений центрального аппарата, территориальных органов и образовательных организаций ведомства, добившиеся высоких результатов в служебной деятельности.

«Восьмое марта – еще один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Понимаем, как порой бывает непросто нести службу наравне с мужчинами. Но даже в условиях ненормированного рабочего времени и больших нагрузок вам удается создавать и поддерживать домашний уют, воспитывать детей, проявлять заботу о родных и близких», – обратился к гостьям министр.

Глава МВД России подчеркнул, что женщины-полицейские достигли больших успехов в раскрытии преступлений, задержании особо опасных преступников, перекрытии каналов поставки наркотиков: «Знания, опыт и терпение позволяют эффективно решать поставленные задачи. За каждым обращением в полицию – человеческие судьбы».

Владимир Колокольцев также напомнил, что в истории России имеется немало примеров, когда женщины проявляли мужество и героизм, защищая мирный труд и покой сограждан. И сегодня на их счету немало спасенных жизней.

«Только в прошлом году за проявленные самоотверженность и отвагу при охране общественного порядка, борьбе с преступностью, достигнутые личные показатели в служебной деятельности 34 женщины были удостоены государственных наград», – отметил глава ведомства.

В завершение министр выразил глубокое уважение и признательность всем представительницам прекрасного пола, работающим в системе органов внутренних дел. Владимир Колокольцев пожелал участницам приема счастья, семейного благополучия, праздничного настроения, вручил им цветы и подарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.