Осужденный ударил сотрудника СИЗО арматурой и увеличил себе срок заключения

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил сотрудника УФСИН металлической арматурой. При этом на судебном заседании мужчина свою вину так и не признал. Тем не менее его приговорили к лишению свободы.

В мае 2019 года оперуполномоченный СИЗО-1, находясь на службе, совместно с другими сотрудниками проводил утреннюю проверку в режимном корпусе № 2. Во время проверки камеры, в которой содержался осужденный, последний стал негативно высказываться в адрес сотрудников администрации исправительного учреждения и препятствовать проведению проверки.

Сотрудник УФСИН предъявил осужденному законные требования прекратить противоправные действия. Но осужденный в ответ взял ранее отломанную им под раковиной металлическую арматуру и ударил мужчину по голове.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей, в связи с осуществлением им служебной деятельности). В судебном заседании подсудимый вину не признал. Тем не менее его вина подтверждена исследованными доказательствами.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал состояние его здоровья и наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений. В итоге ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Белогорского городского суда Амурской области от 14 июня 2019 года, окончательно его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает горсуд.