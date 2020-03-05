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сегодня, 17:09 0

Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров

Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров
Фото: Walkerssk с сайта Pixabay

Власти Индонезии решили разместить заразившихся коронавирусом людей на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Как сообщает РБК, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979–1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть чистая вода и электричество. Кроме того, он расположен в 50 километрах от международного аэропорта Ханг Надим.

Хади Тьяджанто сообщил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 000 пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства в свою очередь заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц.

2 марта в Индонезии выявили первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. По словам президента страны Джоко Видодо, заразившимися оказались 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь. Глава государства отметил, что в стране подготовили более 100 больниц с изоляционными помещениями и необходимым медицинским оборудованием.

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#коронавирус в Китае

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