В Благовещенске собаки живут в вольере со льдом вместо пола (видео)
В Благовещенске в районе Плодопитомника двух собак содержат в ненадлежащих условиях. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила местная жительница Елена Жмаева. Она рассказала, что земля в вольере, где живут две собаки, покрыта льдом.
Девушка стала распространять информацию и видео среди волонтеров. С ее слов, с животными жестоко обращается хозяин собак. Его участок находится недалеко от дома № 4А в районе Плодопитомника. Люди, живущие неподалеку, не раз просили мужчину создать для животных нормальные условия, рассказывает амурчанка.
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ПОСТУПИЛ СИГНАЛ О ТОМ, КАК СОДЕРЖАТЬСЯ ЭТИ МИЛАХИ 🙊 ПРОСЯТ ПОМОЧЬ ЛИБО ПРИГЛАСИТЬ СМИ, И ЗАСТАВИТЬ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК. КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С СИТУАЦИЕЙ? КОНТАКТЫ ДАДИМ, НА МЕСТО МОЖЕМ ОТВЕЗТИ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏@amur.info @ampravda @asn24.ru_ @help_animals_blg @goryachie_cerdca
«Собаки погибают, сидят на льду. Раньше была только одна, сегодня вторую туда подселил. Условия ужасные, будку затопило наполовину. В таких условиях собака находится около месяца. Там идут подземные воды, вода выходит на поверхность, и каждую весну получается такая ситуация. Я подхожу покормить собаку, она на меня такими глазами смотрит. Я ночью не спала, передо мной эти глаза стоят», – рассказала амурчанка.
Редакция Амур.инфо направило информацию по поводу этой ситуации в полицию.
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