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сегодня, 16:55 0

В Благовещенске собаки живут в вольере со льдом вместо пола (видео)

В Благовещенске собаки живут в вольере со льдом вместо пола (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске в районе Плодопитомника двух собак содержат в ненадлежащих условиях. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила местная жительница Елена Жмаева. Она рассказала, что земля в вольере, где живут две собаки, покрыта льдом.

Девушка стала распространять информацию и видео среди волонтеров. С ее слов, с животными жестоко обращается хозяин собак. Его участок находится недалеко от дома № 4А в районе Плодопитомника. Люди, живущие неподалеку, не раз просили мужчину создать для животных нормальные условия, рассказывает амурчанка.

«Собаки погибают, сидят на льду. Раньше была только одна, сегодня вторую туда подселил. Условия ужасные, будку затопило наполовину. В таких условиях собака находится около месяца. Там идут подземные воды, вода выходит на поверхность, и каждую весну получается такая ситуация. Я подхожу покормить собаку, она на меня такими глазами смотрит. Я ночью не спала, передо мной эти глаза стоят», – рассказала амурчанка.

Редакция Амур.инфо направило информацию по поводу этой ситуации в полицию.

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#животные #происшествия

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