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сегодня, 17:05 6

Благовещенец борется с выхлопными газами, которыми травят дошколят у детсада

Благовещенец борется с выхлопными газами, которыми травят дошколят у детсада

В редакцию Амур.инфо обратился родитель воспитанников благовещенского детского сада № 28, который обеспокоен тем, что единственный тротуар учреждения утром и вечером находится под прицелом выхлопных труб припаркованных автомобилей.

«У меня маленькие сын и дочь, которых я по утрам вожу в 28-й детский сад, что на улице Островского, 23. С наступлением холодов водители ставят на прогрев свои машины, пока отводят детей в сад утром и забирают вечером. Вся загвоздка в том, что многие паркуют свои автомобили задним бампером к тротуару, по которому в этот момент идут дети, а поскольку они невысокого роста, то вдыхают все "ароматы" выхлопных газов», – рассказал благовещенец Максим.

Поначалу мужчина пытался делать замечания владельцам авто. По его словам, некоторые реагировали на увещевания адекватно, но другие вели себя довольно агрессивно. Тогда благовещенец решил пойти правовым путем, чтобы исправить ситуацию.

«Мое предложение такое: поставить там два знака. Первый – парковка машины только передом к тротуару, а второй – стоянка с заглушенным двигателем. И чтобы сотрудники ГИБДД проконтролировали, пару раз выехав на рейд», – отметил собеседник агентства.

Корреспонденту Амур.инфо ситуацию прокомментировали в отделе пропаганды благовещенского ГИБДД. «Решение об установке знаков решают собственники дорог общего пользования, которые занимаются их благоустройством. В данном случае это администрация Благовещенска», – пояснила старший инспектор Ирина Самарина.

Со своими инициативами ответственный родитель обратился к депутату десятого округа гордумы Благовещенска Роману Кобыльцову, который в свою очередь поддержал горожанина и сделал депутатский запрос в мэрию столицы Приамурья.

Благовещенский депутат сообщил редакции, что на его запрос уже поступил официальный ответ муниципалитета, в котором значится, что «вопрос об установке знаков на местах парковки рядом со входом в детский сад направлен в комиссию по безопасности дорожного движения при администрации города Благовещенска». В мэрии пообещали, что информация о принятом комиссией решении будет направлена депутату дополнительно. Но пока вестей от профильной комиссии в депутатский офис не поступало.

Тем не менее 10-11 марта Роман Кобыльцов планирует попасть на прием к вице-мэру Игорю Черному, с которым обсудит проблему с загазованностью парковки у благовещенского детсада № 28.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#городская власть #дети #мэрия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Да такая ситуация сплошь и рядом,а возле жилых домов,с утра окно открыть не возможно,вонь вся в квартире,дети и взрослые дышат ей,а это вредные вещества для здоровья.Думаю надо ,чтоб депутаты общий закон продумали,для всех автовладельцев.

  • Маё-моё

    Маё-моё
    2 часа назад

    Такая же проблема у Прогимназии на Соколовской 39. Мало того, "длинные" авто сдают задом до половины тротуара так, что приходится протискиваться между авто и забором, вдыхая при этом выхлопные газы.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 часа назад

    амурская аленаДа такая ситуация сплошь и рядом,а возле жилых домов,с утра окно открыть не возможно,вонь вся в квартире,дети и взрослые дышат ей,а это вредные вещества для здоровья.Думаю надо ,чтоб депутаты общий закон продумали,для всех автовладельцев.


    Да давайте вообще автомобили в городе запретим!

    А то идёшь по улице, дышать нечем...

    Иш нежные какие

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    амурская алена

    Да такая ситуация сплошь и рядом,а возле жилых домов,с утра окно открыть не возможно,вонь вся в квартире,дети и взрослые дышат ей,а это вредные вещества для здоровья.



    Ну..... тут панимаете ... ещё общество не определилось даже с решением "электропрогрев машины зимой это хорошо или плохо" .. а вы уже перепрыгнув следующую статью шьёте

    А в вашем случае поможет субсидия на пластиковые окна тройного остекления - они бесшумны и не пропускают посторонних запахов.



    Думаю надо ,чтоб депутаты общий закон продумали,для всех автовладельцев.



    Закон какой? Не ставить во дворах? Будут ставить за домом на клумбы и газоны.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Маё-моё

    Такая же проблема у Прогимназии на Соколовской 39. Мало того, "длинные" авто сдают задом до половины тротуара так, что приходится протискиваться между авто и забором, вдыхая при этом выхлопные газы.



    И? такая ситуация около каждой школы и около каждого детского садика.

    Решение предложите?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Решение предложено: установка соответствующих знаков и контроль со стороны ДПС. Хорошее решение,вопрос только в сроках исполнения.

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