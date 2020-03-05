Благовещенец борется с выхлопными газами, которыми травят дошколят у детсада

В редакцию Амур.инфо обратился родитель воспитанников благовещенского детского сада № 28, который обеспокоен тем, что единственный тротуар учреждения утром и вечером находится под прицелом выхлопных труб припаркованных автомобилей.

«У меня маленькие сын и дочь, которых я по утрам вожу в 28-й детский сад, что на улице Островского, 23. С наступлением холодов водители ставят на прогрев свои машины, пока отводят детей в сад утром и забирают вечером. Вся загвоздка в том, что многие паркуют свои автомобили задним бампером к тротуару, по которому в этот момент идут дети, а поскольку они невысокого роста, то вдыхают все "ароматы" выхлопных газов», – рассказал благовещенец Максим.

Поначалу мужчина пытался делать замечания владельцам авто. По его словам, некоторые реагировали на увещевания адекватно, но другие вели себя довольно агрессивно. Тогда благовещенец решил пойти правовым путем, чтобы исправить ситуацию.

«Мое предложение такое: поставить там два знака. Первый – парковка машины только передом к тротуару, а второй – стоянка с заглушенным двигателем. И чтобы сотрудники ГИБДД проконтролировали, пару раз выехав на рейд», – отметил собеседник агентства.

Корреспонденту Амур.инфо ситуацию прокомментировали в отделе пропаганды благовещенского ГИБДД. «Решение об установке знаков решают собственники дорог общего пользования, которые занимаются их благоустройством. В данном случае это администрация Благовещенска», – пояснила старший инспектор Ирина Самарина.

Со своими инициативами ответственный родитель обратился к депутату десятого округа гордумы Благовещенска Роману Кобыльцову, который в свою очередь поддержал горожанина и сделал депутатский запрос в мэрию столицы Приамурья.

Благовещенский депутат сообщил редакции, что на его запрос уже поступил официальный ответ муниципалитета, в котором значится, что «вопрос об установке знаков на местах парковки рядом со входом в детский сад направлен в комиссию по безопасности дорожного движения при администрации города Благовещенска». В мэрии пообещали, что информация о принятом комиссией решении будет направлена депутату дополнительно. Но пока вестей от профильной комиссии в депутатский офис не поступало.

Тем не менее 10-11 марта Роман Кобыльцов планирует попасть на прием к вице-мэру Игорю Черному, с которым обсудит проблему с загазованностью парковки у благовещенского детсада № 28.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.