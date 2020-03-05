Она их не крала: стало известно, зачем жительница Белогорска взяла чужие деньги из банкомата

«Когда она подошла к банкомату, то даже не видела, что там лежат эти деньги – торчат из этого окошка. Она вставляла свою карточку, а ее банкомат выплевывал. И писал ей: заберите деньги. Она опустила глаза, а там – деньги. То есть этого парня или мужчины вообще не было. Она постояла, подождала», – рассказала Елена.

Девушка добавила, что мама собиралась отдать эти деньги сотрудникам магазина, но она ее отговорила.

«Она хотела подойти к охраннику. Позвонила мне. Я ей говорю: "К охране не подходи, не отдавай деньги, потому что он заберет эти деньги, и потом ты вообще ничего не докажешь. И эти 7 тысяч заплатишь из своего кармана". Мамин сосед работает в полиции. Он ей сказал: "Жди, когда они сами на тебя выйдут". Следователи с ней уже связались. Она не прячется ни от кого. Деньги, которые забрала, у нее лежат дома, она их не потратила. Она их не крала», – объяснила Елена.