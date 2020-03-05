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сегодня, 16:49 5

Она их не крала: стало известно, зачем жительница Белогорска взяла чужие деньги из банкомата

Она их не крала: стало известно, зачем жительница Белогорска взяла чужие деньги из банкомата
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратилась дочь женщины, которую белогорская полиция разыскивала по подозрению в краже денег из банкомата. По словам девушки, ее мама действительно забрала банкноты, но никакого умысла у нее не было.

«Когда она подошла к банкомату, то даже не видела, что там лежат эти деньги – торчат из этого окошка. Она вставляла свою карточку, а ее банкомат выплевывал. И писал ей: заберите деньги. Она опустила глаза, а там – деньги. То есть этого парня или мужчины вообще не было. Она постояла, подождала», – рассказала Елена.

Девушка добавила, что мама собиралась отдать эти деньги сотрудникам магазина, но она ее отговорила.

«Она хотела подойти к охраннику. Позвонила мне. Я ей говорю: "К охране не подходи, не отдавай деньги, потому что он заберет эти деньги, и потом ты вообще ничего не докажешь. И эти 7 тысяч заплатишь из своего кармана". Мамин сосед работает в полиции. Он ей сказал: "Жди, когда они сами на тебя выйдут". Следователи с ней уже связались. Она не прячется ни от кого. Деньги, которые забрала, у нее лежат дома, она их не потратила. Она их не крала», – объяснила Елена.

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#Белогорск #финансы

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Комментарии
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  • Evelina

    Evelina
    2 часа назад

    Считай что нашла...и живи спокойно

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    надо было подождать, что бы банкомат назад их утянул.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Банкомат за 30 секунд бабки обратно хавает. При этом пищит как потерпевший.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Не всякие банкоматы обратно тащат. Проверено.

  • Pooss

    Pooss
    56 минут назад

    Женщина подошла к банкомату когда там уже ни кого не было, это значит что деньги назад не вернулись.

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