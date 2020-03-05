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сегодня, 16:38 0

В селе Чигири дома остались без тепла из-за порывов на теплотрассе

В селе Чигири дома остались без тепла из-за порывов на теплотрассе
Фото: архив Амур.инфо

В среду, 4 марта, произошла авария на теплотрассе в селе Чигири Благовещенского района. В результате без коммунальных услуг остались многоквартирные дома на семи улицах. Ситуация находится на контроле в прокуратуре Амурской области.

Два порыва на теплотрассе в селе Чигири коммунальные службы обнаружили в 10:36. В связи с проведением аварийных работ многоквартирные дома по улицам Партизанской, Октябрьской, Рабочей, Комсомольской, Чигиринской, Новой, Юбилейной попали под отключение от коммунальных услуг. На месте порыва работает бригада МУП «Жилкомэнерго» в составе 6 человек и 2 единиц техники, ремонтные работы продолжаются.

Прокурор Благовещенского района выехал на место аварии теплотрассы. Прокуратурой Амурской области инициирована проверка, чтобы установить, были ли приняты энергоснабжающей организацией все необходимые меры по незамедлительному устранению аварии, а также чтобы не допустить нарушения прав потребителей теплоресурсов.

Если нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере установят, к виновным лицам примут меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ #закон #происшествия

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