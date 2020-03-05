Новый мост через Зею в Благовещенске планируют начать строить в 2020 году

«На прошлой неделе я встречался с руководством Росавтодора, – рассказал зампред правительства Павел Матюхин. – Достигнуто принципиальное согласие о выделении нам 1,7 миллиарда рублей уже в этом году на строительство Зейского моста Это нам позволит продвинуться в выполнении работ, потому что тех средств, которые предусмотрены в областном бюджете, очень мало, чтобы активно начать стройку».

На эти средства выкупят земельные участки у населения, которые попадают в периметр строительства, и начнут подготовительные работы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин уточнил, что источники финансирования стройки – федеральный и областной бюджеты. Деньги из центра предоставляются на условиях софинансирования. Доля областного вклада должна составить не менее 15 % от общей суммы. В 2021 и 2022 году на новый мост предусмотрено по 4 миллиарда 760 миллионов.

В декабре амурское законодательное собрание приняло поправки в закон «О дорожном фонде Амурской области», чтобы увеличить финансовые поступления в фонд ради проекта сооружения. Строительство моста через Зею в районе Благовещенска оценивается в 19,8 миллиарда рублей.

В конце мая – начале июня в правительстве рассчитывают заключить государственный контракт. И после обязательных конкурсных процедур начнутся строительные работы. Закончить возведение нового моста планируют в конце 2024 года.

В программу реконструкции попал и действующий мост через Зею в районе Благовещенска. Сейчас ведется проектирование, на следующий год его рассчитывают завершить, а в 2022 году начать поэтапный ремонт.

«Понятно, что, пока не появится новый мост, мы этот перекрыть не сможем, – предупредил Павел Матюхин. – Мы рассматриваем различные варианты поэтапного ремонта объекта, не останавливая движения по нему. Тем более что в мае этого года будет введен в эксплуатацию мост через Амур, соответственно вырастут автомобильный трафик и нагрузка на старый мост».

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году был подписан контракт на создание проекта капитального ремонта моста через Зею. Документацию разработает московская компания «Петромоделинг проект» за 29,6 миллиона рублей. Документ должен быть готов до 31 августа 2020 года.

По результатам обследования 2018 года мост 1981 года постройки признан ремонтопригодным.