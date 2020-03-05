Эксперты: 90 % россиян поддерживают поправки в Конституцию

Уровень поддержки россиянами президентских поправок в Конституцию составляет 90 процентов. Такие данные сообщили 4 марта на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Участники опросов определили социальные поправки как самые значимые для них. Прежде всего, это пункты, которые касаются пенсий, поддержки семьи и детства, минимального размера оплаты труда и здравоохранения, сообщает Ren.tv.

«Эти поправки действительно попадают в запрос общества. Более того, когда мы проводим опросы и задаем людям вопросы в открытой форме (что помните, что знаете, какие поправки для вас наиболее значимы), то на первом месте как раз идет социальный блок», – сказал на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

С его слов, тема поправок в Конституцию России запустила в обществе большую дискуссию, которая привела к новым ожиданиям в сфере социальной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сегодня население ожидает формирования целостной картины новой социальной политики государства», — заявил Михаил Мамонов.

Он также добавил, что в течение двух месяцев обсуждение поправок в Конституцию будет получать всё больший резонанс, что ставит и «формулирует новые задачи перед властью». «То есть отдельных заявлений уже мало. Ожидается комплексное восприятие — как это в целом повлияет на всю социальную ситуацию и какова будет дальнейшая динамика», — подчеркнул он.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что все учтенные поправки являются 100-процентным попаданием в запрос общества. При этом предложения, которые не были учтены, в дальнейшем могут попасть в другие законодательные акты. «Ряд предложений, которые поступали в нашу систему общественных палат, были явно не подходящими для включения в Конституцию, но вполне имеют основания быть рассмотренными в другие законы», – отметил Григорьев.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что в Конституции РФ был заложен большой потенциал, а новые поправки в документ позволят максимально этот потенциал раскрыть. «Это очень важно. Именно это формирует нашу идентичность на новой основе. И мы можем вполне четко давать ответ, какое государство строит Владимир Путин: он строит социальное государство», – отметил Данилин.

Всего в рабочую группу по рассмотрению поправок в Конституцию РФ было направлено 1300 предложений, сказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. При этом она уточнила, что изменения коснутся 41 статьи Конституции, также документ будет дополнен пятью новыми статьями, сообщает РИА Новости.

«По международным меркам это не такие большие изменения. Большая часть предложенных поправок касается социального государства и социальных гарантий», – уточнила Соколова.

Также эксперт отметила, что наибольшее число учтенных поправок (22) поступило от партии КПРФ, а 12 из учтенных поправок предложила партия ЛДПР.