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сегодня, 16:22 17

Эксперты: 90 % россиян поддерживают поправки в Конституцию

Эксперты: 90 % россиян поддерживают поправки в Конституцию
Фото: https://ria.ru/

Уровень поддержки россиянами президентских поправок в Конституцию составляет 90 процентов. Такие данные сообщили 4 марта на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Участники опросов определили социальные поправки как самые значимые для них. Прежде всего, это пункты, которые касаются пенсий, поддержки семьи и детства, минимального размера оплаты труда и здравоохранения, сообщает Ren.tv.

«Эти поправки действительно попадают в запрос общества. Более того, когда мы проводим опросы и задаем людям вопросы в открытой форме (что помните, что знаете, какие поправки для вас наиболее значимы), то на первом месте как раз идет социальный блок», – сказал на круглом столе руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

С его слов, тема поправок в Конституцию России запустила в обществе большую дискуссию, которая привела к новым ожиданиям в сфере социальной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сегодня население ожидает формирования целостной картины новой социальной политики государства», — заявил Михаил Мамонов.

Он также добавил, что в течение двух месяцев обсуждение поправок в Конституцию будет получать всё больший резонанс, что ставит и «формулирует новые задачи перед властью». «То есть отдельных заявлений уже мало. Ожидается комплексное восприятие — как это в целом повлияет на всю социальную ситуацию и какова будет дальнейшая динамика», — подчеркнул он.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что все учтенные поправки являются 100-процентным попаданием в запрос общества. При этом предложения, которые не были учтены, в дальнейшем могут попасть в другие законодательные акты. «Ряд предложений, которые поступали в нашу систему общественных палат, были явно не подходящими для включения в Конституцию, но вполне имеют основания быть рассмотренными в другие законы», – отметил Григорьев.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что в Конституции РФ был заложен большой потенциал, а новые поправки в документ позволят максимально этот потенциал раскрыть. «Это очень важно. Именно это формирует нашу идентичность на новой основе. И мы можем вполне четко давать ответ, какое государство строит Владимир Путин: он строит социальное государство», – отметил Данилин.

Всего в рабочую группу по рассмотрению поправок в Конституцию РФ было направлено 1300 предложений, сказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. При этом она уточнила, что изменения коснутся 41 статьи Конституции, также документ будет дополнен пятью новыми статьями, сообщает РИА Новости.

«По международным меркам это не такие большие изменения. Большая часть предложенных поправок касается социального государства и социальных гарантий», – уточнила Соколова.

Также эксперт отметила, что наибольшее число учтенных поправок (22) поступило от партии КПРФ, а 12 из учтенных поправок предложила партия ЛДПР.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    3 часа назад

    путин - гражданин соврамши! 90% против всяких поправок, не -издите.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    90% россиян потяние не имеют какие поправки хотят внести в Конституцию, но заранее их поддерживают.

    Мне одному кажется, что деду врут безбожно.

  • Aligator z

    Aligator z
    3 часа назад

    90% ???????????????????? Сомнительно..........

  • Правильный умник

    Правильный умник
    3 часа назад

    А опрос проводился в посёлка на Рублёво-Успенском направлении ?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    3 часа назад

    А вот сами граждане говорят, что не поддерживают! Да, но ведь они не эксперты ))))

    Да что 90% то, 150% поддерживают. Вранье и обман без конца, так и они хотят, чтобы еще и до конца!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А так ради интереса, остальные 10 это все против или в основном воздержались от ответа?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    (ВЦИОМ) уличили в необъективности при проведении опроса об отношении к изменению Конституции РФ. Социологи отказывались продолжать опрос, когда узнавали, что респондент выступает против внесения поправок, написала в Facebook 4 марта социолог Мария Волькенштейн.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    На ее ответ "буду голосовать против" интервьюер сказал: "Квота на таких людей закрыта, я, к сожалению, не могу больше задавать вам вопросы".

    Комментируя пост Марии, люди подтвердили, что с ними сотрудники ВЦИОМ также отказались продолжать беседу, когда узнавали, что они против поправок в Конституцию. В пресс-службе ВЦИОМ "Общей газете" не прокомментировали "квоты" на опрос противников изменения Конституции.

  • Vlad73

    Vlad73
    2 часа назад

    На сайте сделайте голосование и будет понятно.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    hkmg8787

    путин - гражданин соврамши! 90% против всяких поправок, не -издите.



    А сам ты, конечно, не -издишь?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Опросили 100 человек из так называемой элиты, остальное население РФ спросить забыли...

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    2 часа назад

    Да-да-да, опять все будут говорить, что никто не ходил, "За"- не голосовал, а в итоге 74 процента пришли, а 86 проголосовало -"За". Типа, как на царские выборы было. Проценты могут быть немного другие, не суть важно. Важно то,что стаду вообще пофигу. Кормят лучше, чем в 90-е, водка дешевая, в Таиланд-недорого, огурцы уже по 200, жить можно. С богом. Теперь официально.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    металлист балалайкин

    Да-да-да, опять все будут говорить, что никто не ходил, "За"- не голосовал, а в итоге 74 процента пришли, а 86 проголосовало -"За". Типа, как на царские выборы было. Проценты могут быть немного другие, не суть важно. Важно то,что стаду вообще пофигу. Кормят лучше, чем в 90-е, водка дешевая, в Таиланд-недорого, огурцы уже по 200, жить можно. С Богом! Теперь официально.



    ну, если не придираться к деталям, то все верно.

    еще бы либераст не называл народ стадом и все было бы хорошо

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Vlad73

    На сайте сделайте голосование и будет понятно.



    Я поддерживаю,можно предварительно провести опрос на сайте.

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    2 часа назад

    oenesterov

    металлист балалайкин

    Да-да-да, опять все будут говорить, что никто не ходил, "За"- не голосовал, а в итоге 74 процента пришли, а 86 проголосовало -"За". Типа, как на царские выборы было. Проценты могут быть немного другие, не суть важно. Важно то,что стаду вообще пофигу. Кормят лучше, чем в 90-е, водка дешевая, в Таиланд-недорого, огурцы уже по 200, жить можно. С Богом! Теперь официально.



    ну, если не придираться к деталям, то все верно.

    еще бы либераст не называл народ стадом и все было бы хорошо



    Если бы всякие антоны(дорифмуешь сам) не называли меня тем кем я не являюсь, то я бы задумался об этом)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... 90 % россиян поддержали поправки...", хотя уверен, что 99 % россиян эти поправки и не видели...

  • КанзаС

    КанзаС
    10 минут назад

    единогласна,без самнений !

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